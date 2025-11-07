Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mazda 3 (4e Generation)

La Mazda 3 défie les mini-moteurs turbo avec un maous 2.5 essence !

Alan Froli

5. Une fiche technique qui prouve que la Mazda 3 2.5 ne se résume pas à des chiffres...  

 

La Mazda 3 défie les mini-moteurs turbo avec un maous 2.5 essence !

Les chiffres clés

Mazda 3 (4e Generation) IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 TAKUMI BVA6 5P
Généralités  
Finition TAKUMI
Date de commercialisation 24/04/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,46 m
Largeur sans rétros 1,79 m
Hauteur 1,43 m
Empattement 2,72 m
Volume de coffre mini 334 L
Volume de coffre maxi 1 026 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 470 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 2 488 cm3
Puissance 140 ch
Couple 238 Nm à 3 300 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 199 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.8 s
Volume du réservoir 51 L
Emissions de CO2 141 g/km (wltp)
Bonus malus max 1629
Mazda 3 (4e Generation)

