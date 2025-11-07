La Mazda 3 est disponible en… 6 niveaux de finitions ! Faire un choix ne sera pas évident…

Dès l’entrée de gamme Prime-Line, elle offre déjà jantes alliage 16", aide au stationnement arrière, système multimédia couleur TFT 10,25 '' avec réplication sans fil Apple CarPlay et Android Auto, caméra de recul, clim manuelle, feux de jour à LED, régulateur de vitesse adaptatif (jusqu’à l’arrêt sur BVA), système audio DAB avec 6 haut-parleurs et prises USB-C, et reconnaissance vocale Alexa entre autres.

Pour 2 200 € supplémentaires, la Centre-Line ajoute jantes 18", sièges chauffants, aide au stationnement avant, chargeur de smartphone à induction, clim auto, essuie-glaces auto, accès mains libres, système audio 8 haut-parleurs et volant cuir chauffant. Il est possible d’enrichir la dotation avec des packs Ambiance (phares LED, palettes au volant…) ou d’assistances à la conduite.

Affichée au même prix que la Centre-Line, la finition Homura s’en rapproche en matière de dotation et reçoit en plus des surpiqûres rouges, des montants de portes extérieurs et rétroviseurs « Piano Black », ainsi que des vitres arrière surteintées. Hélas, pas de packs d’option disponibles.

Réclamant encore un effort de 1 300 €, la mouture Nagisa se distingue de l’Homura avec une sellerie suédine noire partielle, des rétroviseurs extérieurs avec fonction de mémoire et une sono Bose 12 haut-parleurs.

Pour 1 000 € de plus, l’Exclusive Line apporte aide au freinage avec détection piétons, freinage auto en marche arrière, phares à LED adaptatifs, feux de jour à LED avec lave-phares et signature lumineuse spécifique, reconnaissance d’obstacles mobiles en marche avant et rétroviseur intérieur jour/nuit auto sans cadre, entre autres.

Enfin, la finition Takumi ici à l’essai chapeaute la gamme. Contre 1 900 € supplémentaires, elle intègre sellerie en cuir noir, rétroviseurs extérieurs avec fonction « marche arrière », siège conducteur électriques 8 voies à mémoire, et affichage tête haute.