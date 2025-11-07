Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mazda 3 (4e Generation)

La Mazda 3 défie les mini-moteurs turbo avec un maous 2.5 essence !

2. Côté équipement, la Mazda 3 laisse l’embarras du choix…

 

La Mazda 3 est disponible en… 6 niveaux de finitions ! Faire un choix ne sera pas évident…

Dès l’entrée de gamme Prime-Line, elle offre déjà jantes alliage 16", aide au stationnement arrière, système multimédia couleur TFT 10,25 '' avec réplication sans fil Apple CarPlay et Android Auto, caméra de recul, clim manuelle, feux de jour à LED, régulateur de vitesse adaptatif (jusqu’à l’arrêt sur BVA), système audio DAB avec 6 haut-parleurs et prises USB-C, et reconnaissance vocale Alexa entre autres.

Pour 2 200 € supplémentaires, la Centre-Line ajoute jantes 18", sièges chauffants, aide au stationnement avant, chargeur de smartphone à induction, clim auto, essuie-glaces auto, accès mains libres, système audio 8 haut-parleurs et volant cuir chauffant. Il est possible d’enrichir la dotation avec des packs Ambiance (phares LED, palettes au volant…) ou d’assistances à la conduite.

Affichée au même prix que la Centre-Line, la finition Homura s’en rapproche en matière de dotation et reçoit en plus des surpiqûres rouges, des montants de portes extérieurs et rétroviseurs « Piano Black », ainsi que des vitres arrière surteintées. Hélas, pas de packs d’option disponibles.

Réclamant encore un effort de 1 300 €, la mouture Nagisa se distingue de l’Homura avec une sellerie suédine noire partielle, des rétroviseurs extérieurs avec fonction de mémoire et une sono Bose 12 haut-parleurs.

Pour 1 000 € de plus, l’Exclusive Line apporte aide au freinage avec détection piétons, freinage auto en marche arrière, phares à LED adaptatifs, feux de jour à LED avec lave-phares et signature lumineuse spécifique, reconnaissance d’obstacles mobiles en marche avant et rétroviseur intérieur jour/nuit auto sans cadre, entre autres.

Enfin, la finition Takumi ici à l’essai chapeaute la gamme. Contre 1 900 € supplémentaires, elle intègre sellerie en cuir noir, rétroviseurs extérieurs avec fonction « marche arrière », siège conducteur électriques 8 voies à mémoire, et affichage tête haute.

Equipements et options

Version : IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 TAKUMI BVA6 5P

Equipements de sécurité

  • Feux AR à LED

  • Système de surveillance de pression de pneus (TPMS)

  • Airbags rideaux AV et AR

  • Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager AV)

  • Allumage automatique des feux

  • Airbag genou côté conducteur

  • Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la vitesse (ISA) couplé à la reconnaissance des

  • Assistance au démarrage en côte (HLA)

  • Système d&#039;alerte du conducteur (DAA) avec caméra

  • Alerte de franchissement de ligne (LDWS) avec système de maintien de trajectoire (LKA)

  • Services connectés MyMazda avec fonction allumage des feux

  • Feux de jour à LED

  • Gestion automatique des feux de route (HBC)

  • Démarrage avec bouton « Start/Stop »

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS

Equipements de confort

  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Sièges AV chauffants

  • Aide au stationnement AR

  • Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

  • Système Bluetooth avec commandes au volant

  • Palettes de changement de vitesses au volant

  • Sièges AR rabattables 60/40

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie et éclairage côtés conducteur et passager + rangement côté

  • Volant chauffant

  • Système audio Bose avec 12 HP

  • Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies avec fonction de mémorisation

  • Rétroviseurs extérieurs et affichage tête haute projeté avec fonction de mémorisation

  • Rappel de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs

  • Siège passager réglable manuellement 6 voies

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement et à rabattage automatique

  • Accoudoir central AV avec rangements

  • Porte-gobelets AV

  • Rétroviseurs extérieurs avec fonction &quot;marche AR&quot;

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)

  • Rétroviseur extérieur côté conducteur photochromatique

  • Vitres électriques AV et AR avec commande à impulsion pour chaque vitre

  • Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) et aide au freinage intélligent (SBS)

  • Volant, poignée de boîte à gants et bouton &quot;Start&quot; avec cerclage chromé

  • Compteur numérique 7&#039;&#039; avec ordinateur de bord

  • Système Mazda Connect avec écran couleur 10,25&#039;&#039; TFT et système de navigation connecté

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Direction assistée

  • Moulures inférieures de vitres chromées

  • Verrouillage centralisé

Esthétique / Carrosserie

  • Cache bagages

  • Becquet de toit

  • Sellerie cuir noir

  • Jantes alliage 18&quot; &quot;Grey&quot;

  • Peinture opaque

Autres équipements

  • Contrôle dynamique de stabilité (DSC)

  • Kit de réparation anti-crevaison

  • Ouverture/fermeture intelligente des portes

  • Fonction &quot;Coming / Leaving home&quot;

  • Phares à LED adaptatifs (ALH)

  • Caméra 360°

  • Eclairage de plaque AR à LED

  • Bas de caisse inférieur AR &quot;Black Gloss&quot;

  • Signature lumineuse spécifique à l&#039;AV et à l&#039;AR à LED

  • Reconnaissance active d&#039;obstacles mobiles en marche AV (FCTA)

  • Ciel de pavillon noir

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur à LED

  • Frein à main électrique (EPB) avec fonction &quot;Autohold&quot; et système de freinage d&#039;urgence

  • Système &quot;Auto Door Locking&quot; (ADL)

  • Système &quot;G-Vectoring Control Plus&quot; (GVC+)

  • Système de surveillance des angles morts (BSM)

  • Reconnaissance active d&#039;obstacles mobiles en marche AR (RCTA)

  • Affichage tête haute projeté (ADD)

  • Boîte à gants illuminée

  • Système de micro-hybridation Mazda M Hybrid

  • Clignotants à impulsion lumineuse &quot;Kodo Turn&quot;

  • Chargeur à induction

  • Lave phares

  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil

  • Montants des portes &quot;Black Gloss&quot;

  • 2 prises USB-C et 1 prise 12 V

  • Essuie-glace automatique et dégivrant à l&#039;AV

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence &quot;E-Call&quot; avancé

  • Système d&#039;aide au trafic (CTS) couplé au MRCC

  • Système de reconnaissance vocale Alexa

  • Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en intersection

  • Grille de calandre &quot;Black Gloss&quot;

  • Boîte automatique 6 rapports

  • ESP

  • Signature de calandre &quot;Dark Metallic&quot;

Options disponibles

  • Peinture métallisée Machine Grey

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée quadruple-couche Soul Red Crystal

     : 

    950 €

  • Peinture métallisée/mica Snowflake White Pearl

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Jet Black

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Deep Crystal Blue

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Polymetal Grey

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Zircon Sand

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Ceramic White

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Platinum Quartz

     : 

    650 €

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité