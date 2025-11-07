2. Côté équipement, la Mazda 3 laisse l’embarras du choix…
La Mazda 3 est disponible en… 6 niveaux de finitions ! Faire un choix ne sera pas évident…
Dès l’entrée de gamme Prime-Line, elle offre déjà jantes alliage 16", aide au stationnement arrière, système multimédia couleur TFT 10,25 '' avec réplication sans fil Apple CarPlay et Android Auto, caméra de recul, clim manuelle, feux de jour à LED, régulateur de vitesse adaptatif (jusqu’à l’arrêt sur BVA), système audio DAB avec 6 haut-parleurs et prises USB-C, et reconnaissance vocale Alexa entre autres.
Pour 2 200 € supplémentaires, la Centre-Line ajoute jantes 18", sièges chauffants, aide au stationnement avant, chargeur de smartphone à induction, clim auto, essuie-glaces auto, accès mains libres, système audio 8 haut-parleurs et volant cuir chauffant. Il est possible d’enrichir la dotation avec des packs Ambiance (phares LED, palettes au volant…) ou d’assistances à la conduite.
Affichée au même prix que la Centre-Line, la finition Homura s’en rapproche en matière de dotation et reçoit en plus des surpiqûres rouges, des montants de portes extérieurs et rétroviseurs « Piano Black », ainsi que des vitres arrière surteintées. Hélas, pas de packs d’option disponibles.
Réclamant encore un effort de 1 300 €, la mouture Nagisa se distingue de l’Homura avec une sellerie suédine noire partielle, des rétroviseurs extérieurs avec fonction de mémoire et une sono Bose 12 haut-parleurs.
Pour 1 000 € de plus, l’Exclusive Line apporte aide au freinage avec détection piétons, freinage auto en marche arrière, phares à LED adaptatifs, feux de jour à LED avec lave-phares et signature lumineuse spécifique, reconnaissance d’obstacles mobiles en marche avant et rétroviseur intérieur jour/nuit auto sans cadre, entre autres.
Enfin, la finition Takumi ici à l’essai chapeaute la gamme. Contre 1 900 € supplémentaires, elle intègre sellerie en cuir noir, rétroviseurs extérieurs avec fonction « marche arrière », siège conducteur électriques 8 voies à mémoire, et affichage tête haute.
Equipements et options
Version : IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 TAKUMI BVA6 5P
Equipements de sécurité
Feux AR à LED
Système de surveillance de pression de pneus (TPMS)
Airbags rideaux AV et AR
Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager AV)
Allumage automatique des feux
Airbag genou côté conducteur
Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la vitesse (ISA) couplé à la reconnaissance des
Assistance au démarrage en côte (HLA)
Système d'alerte du conducteur (DAA) avec caméra
Alerte de franchissement de ligne (LDWS) avec système de maintien de trajectoire (LKA)
Services connectés MyMazda avec fonction allumage des feux
Feux de jour à LED
Gestion automatique des feux de route (HBC)
Démarrage avec bouton « Start/Stop »
Contrôle de la traction (TCS)
ABS
Equipements de confort
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Sièges AV chauffants
Aide au stationnement AR
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Système Bluetooth avec commandes au volant
Palettes de changement de vitesses au volant
Sièges AR rabattables 60/40
Pare-soleil avec miroir de courtoisie et éclairage côtés conducteur et passager + rangement côté
Volant chauffant
Système audio Bose avec 12 HP
Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies avec fonction de mémorisation
Rétroviseurs extérieurs et affichage tête haute projeté avec fonction de mémorisation
Rappel de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs
Siège passager réglable manuellement 6 voies
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement et à rabattage automatique
Accoudoir central AV avec rangements
Porte-gobelets AV
Rétroviseurs extérieurs avec fonction "marche AR"
Vitres et lunette AR surteintées
Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)
Rétroviseur extérieur côté conducteur photochromatique
Vitres électriques AV et AR avec commande à impulsion pour chaque vitre
Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) et aide au freinage intélligent (SBS)
Volant, poignée de boîte à gants et bouton "Start" avec cerclage chromé
Compteur numérique 7'' avec ordinateur de bord
Système Mazda Connect avec écran couleur 10,25'' TFT et système de navigation connecté
Climatisation automatique bi-zone
Direction assistée
Moulures inférieures de vitres chromées
Verrouillage centralisé
Esthétique / Carrosserie
Cache bagages
Becquet de toit
Sellerie cuir noir
Jantes alliage 18" "Grey"
Peinture opaque
Autres équipements
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
Kit de réparation anti-crevaison
Ouverture/fermeture intelligente des portes
Fonction "Coming / Leaving home"
Phares à LED adaptatifs (ALH)
Caméra 360°
Eclairage de plaque AR à LED
Bas de caisse inférieur AR "Black Gloss"
Signature lumineuse spécifique à l'AV et à l'AR à LED
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche AV (FCTA)
Ciel de pavillon noir
Eclairage d'ambiance intérieur à LED
Frein à main électrique (EPB) avec fonction "Autohold" et système de freinage d'urgence
Système "Auto Door Locking" (ADL)
Système "G-Vectoring Control Plus" (GVC+)
Système de surveillance des angles morts (BSM)
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche AR (RCTA)
Affichage tête haute projeté (ADD)
Boîte à gants illuminée
Système de micro-hybridation Mazda M Hybrid
Clignotants à impulsion lumineuse "Kodo Turn"
Chargeur à induction
Lave phares
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Montants des portes "Black Gloss"
2 prises USB-C et 1 prise 12 V
Essuie-glace automatique et dégivrant à l'AV
Système d'appel d'urgence "E-Call" avancé
Système d'aide au trafic (CTS) couplé au MRCC
Système de reconnaissance vocale Alexa
Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en intersection
Grille de calandre "Black Gloss"
Boîte automatique 6 rapports
ESP
Signature de calandre "Dark Metallic"
Options disponibles
-
Peinture métallisée Machine Grey:
800 €
-
Peinture métallisée quadruple-couche Soul Red Crystal:
950 €
-
Peinture métallisée/mica Snowflake White Pearl:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Jet Black:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Deep Crystal Blue:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Polymetal Grey:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Zircon Sand:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Ceramic White:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Platinum Quartz:
650 €
Photos (13)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération