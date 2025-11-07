La Mazda 3 2.5 e-Skyactiv G BA6 (140 ch, à partir de 30 000 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes essence d’environ 140 ch à boîte automatique, qui comprend notamment :

-Kia Ceed 1.5 T-GDI DCT7 (140 ch, à partir de 33 690 €)

-Hyundai i30 1.5 T-GDi DCT-7 Hybrid 48V (140 ch, à partir de 36 950 €)

-Peugeot 308 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 33 400 €)

-Volkswagen Golf eTSI Hybrid (150 ch à partir de 43 300 €)