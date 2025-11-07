Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mazda 3 (4e Generation)

Essai

La Mazda 3 défie les mini-moteurs turbo avec un maous 2.5 essence !

Alan Froli

3. Un gros moteur essence qui donne du piment à la Mazda 3 sans exploser le budget !

 

La Mazda 3 défie les mini-moteurs turbo avec un maous 2.5 essence !

La concurrence : forcément boostée mais pas plus agréable…

Excepté ses compatriotes à hybridation intégrale telle que la Toyota Corolla, la Mazda 3 2.5 e-Skyactiv G 140 ch concurrence immanquablement des rivales à minimoteurs suralimentés, à commencer par la célèbre Peugeot 308 (récemment restylée) et son 3 cylindres 1.2 turbo essence PureTech qui ne s’appelle plus comme cela depuis qu’il reçoit une chaîne de distribution, et par-dessus tout un électromoteur électrique dans une inédite boîte robotisée double embrayage à six rapports. À puissance proche (145 ch), les performances de la Française sont supérieures et le malus contenu, mais la mécanique moins homogène et agréable. On citera aussi la Volkswagen Golf, hors de prix mais au quatre cylindres 1.5 eTSI microhybride à la fois rond, performant (150 ch), sobre et bien épaulé par une boîte DSG sans gros défaut. Moins chère mais proposant des prestations proches, la Kia Ceed 1.5 essence T-GDi 140 ch ISG à boîte double embrayage 7 rapports est aussi une sérieuse rivale, comme sa cousine Hyundai i30 à hybridation légère 48V.

À retenir : une alternative qui gagne à être connue

Cette Japonaise prouve que l’avenir du thermique ne tient pas qu’à la baisse drastique des cylindrées ni à la suralimentation, au contraire. Certes, ses émissions de CO2 lui valent des malus supérieurs à ceux de la concurrence alors que ses performances n’ont rien d’exceptionnel, mais Mazda compense par des remises significatives, de 4 000 € par exemple jusqu’à la fin de l’année. Et alors que la consommation demeure raisonnable grâce notamment à la microhybridation 24V, rondeur, douceur et disponibilité mécanique sont au rendez-vous, surtout avec la boîte auto, fluide à défaut d’être réactive. De quoi profiter pleinement d’une compacte sûre dans les virages et sérieusement fabriquée. Reste à accepter un rapport encombrement/espace intérieur décevant et un manque de rétrovision pénible.

Caradisiac a aimé

  • Rondeur mécanique
  • Douceur de la boîte auto
  • Consommation maîtrisée
  • Comportement routier sûr
  • Remises intéressantes

Caradisiac n’a pas aimé

  • Malus supérieurs à la moyenne
  • Volume de coffre
  • Places arrière
  • Rétrovision réduite

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 PRIME-LINE BVA6 5P 139 (wltp) 30 000 €  €
IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 CENTRE-LINE BVA6 5P 141 (wltp) 32 200 €  €
IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 HOMURA BVA6 5P 141 (wltp) 32 200 €  €
IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 NAGISA BVA6 5P 141 (wltp) 33 500 €  €
IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 EXCLUSIVE-LINE BVA6 5P 141 (wltp) 34 500 €  €
IV (2) 2.5 E-SKYACTIV-G M HYBRID 140 TAKUMI BVA6 5P 141 (wltp) 36 400 €  €
Photos (13)

