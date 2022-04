Flottes : Top 30 des voitures immatriculées au 1er trimestre 2022

C’est à l’appui des statistiques recueillies par le cabinet d’études AAA Data que nous vous révélons les modèles de VP les plus immatriculés dans les flottes au cours des trois premiers mois de l’année.

Dans le top 10, une fois n’est pas coutume, on ne recense que des voitures françaises. La citadine Peugeot 208 ouvre le bal et frappe un grand coup avec 8 223 exemplaires au compteur, soit déjà un tiers de son volume 2021 en seulement trois mois. Le podium est complété par son grand frère, le SUV Peugeot 3008 (7 526 immatriculations) puis par la Citroën C3, autre citadine best-seller de Stellantis. L’urbaine aux chevrons a été distribuée aux professionnels à hauteur de 6 683 unités.

Entre la 4e et la 10e place, on trouve ensuite la Renault Clio, autre grande habituée du palmarès, légèrement distancée pour l’instant. Elle totalise tout de même 6 005 mises à la route depuis le début janvier, devançant trois nouvelles voitures badgées Peugeot : le 2008 (5e), la compacte 308 et le grand SUV 5008 (3 081 suffrages).

Ce peloton est suivi d’un autre trio, siglé du losange cette fois. La compacte Megane (7e) et le Captur (8e) se tiennent dans un mouchoir de poche, quasiment comme à l’ordinaire. Enfin, c’est sans aucun doute le crossover Renault Arkana qui réalise la meilleure progression. Il fait un bond de 18 places par rapport au classement final 2021 et s’empare en force de la 10e place avec 2 111 véhicules. Cela représente allègrement la moitié des immatriculations qu’il avait enregistrée l’an dernier.

VW, Tesla, BMW et Ford sur la montante

Du côté des premiers outsiders, entre les 11e et 20e places, quelques modèles se détachent plus que d’autres. Des voitures de marques étrangères en particulier. À commencer par la Volkswagen Golf. La huitième génération de la compacte allemande semble prendre définitivement ses quartiers dans les flottes. À l’issue du premier trimestre, elle occupe en effet une confortable 12e place avec 1 707 exemplaires livrés, intercalée entre deux modèles Citroën.

Dans la foulée, on note la bonne régularité du SUV Hyundai Tucson (15e), mais aussi celle du Volkswagen Tiguan (16e), de la berline Tesla Model 3 (1 224 unités) et de la Toyota Corolla (18e). D’autres réalisent même une excellente percée dans le top 20. C’est le cas du BMW X1 (19e) mais surtout du Ford Kuga (14e avec 1 452 suffrages). Le SUV à l’ovale bleu gagne 17 places par rapport au classement général de l’an dernier et réalise déjà un tiers de son volume 2021.

Enfin, en ce qui concerne le reste du tableau, on remarque la remontée de la Mercedes Classe A (20e avec 1 029 exemplaires) mais aussi la performance du Model Y de Tesla, propulsé presque dès ses débuts en 25e position avec 897 unités. Pendant ce temps, la BMW Série 3 tient plus que sa place avec déjà 919 prises, soit 30 % du résultat annuel précédent.

Pour sa part, Volvo réintègre le top 30 avec son XC40 tandis que la Fiat 500, traditionnellement toujours classée entre la 20e et la 30e place, sort à ce stade légèrement du hit-parade. La Toyota Yaris (26e) perd elle aussi un peu de souffle par rapport à son niveau d’impact habituel. Idem pour le Renault Kadjar, provisoirement 22e de ce millésime 2022. Enfin, sachez que le Citroën C4 Spacetourer est plutôt stable. C’est lui qui ferme la marche des voitures les plus immatriculées dans les flottes au premier trimestre.

Top 30 des voitures neuves immatriculées dans les flottes au 1er trimestre 2022