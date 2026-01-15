Janvier

Polestar 5 (Électrique)

La marque suédoise est désormais présente en France. Elle a présenté officiellement, sa nouvelle création la Polestar 5, en septembre 2025 dans le cadre du Salon de Munich. Il s’agit d’une grande berline typée GT qui se dote d’une plateforme électrique de 800 volts. La puissance de recharge affiche jusqu’à 350 kW, de quoi passer de 10 à 80 % en 22 minutes sur un chargeur adapté. Fidèle au concept Precept de 2020, elle affiche une ligne fluide et comme sur le SUV coupé Polestar 4 on remarque l’absence de lunette arrière. D’une longueur de 5,09 m, la berline Polestar 5 est disponible en version « Dual Motor » de 748 ch (670 km d’autonomie) et en version « Performance » de 884 ch. Voiture haut de gamme, la Polestar 5 affiche des tarifs élevés qui débutent à 119 900 €.

Volvo ES90 (Électrique)

Après la découverte d’une multitude de SUV dans la gamme du constructeur suédois, celui-ci se décide à lancer une nouvelle berline statutaire. Signe des temps, la Volvo ES90 est électrique et affiche une allure un peu surprenante pour une berline avec une garde au sol de 18 cm et une poupe relevée. Cette auto bénéficie d’une plateforme 800 volts (avec un pic de charge à 300 kW), cela limitera les temps de recharge. Elle est commercialisée en trois versions, en entrée de gamme on trouve la Single Extended Range qui développe 333 ch et affiche une autonomie de 650 km, ensuite viennent des versions équipées de deux moteurs : Twin de 449 ch et Twin Perfornance de 680 ch. Ces deux dernières versions utilisent une grosse batterie de 106 kWh (alors que la « Single » adopte une batterie de 92 kWh), elles sont données pour 700 km d’autonomie. L’entrée de gamme se négocie à partir de 74 400 €.

Février

Mercedes Classe S (Thermique)

La marque Mercedes a annoncé avoir dépensé beaucoup d’argent dans le restylage de son vaisseau amiral Mercedes Classe S. Il est fort possible qu’en plus d’une modification du style qui devrait concerner les parties avant et arrière du modèle, la marque soit parvenue à mettre au point une technologie de conduite autonome de niveau 4 (conduite sans que le conducteur ait besoin de contrôler ce qui se passe sur la route, l’auto est capable de trouver une place de parking et de se garer seule), alors que la génération actuelle de Mercedes Classe S doit se contenter d’une conduite autonome de niveau 3. Il pourrait y avoir aussi du changement en ce qui concerne la direction avec l’apparition de la technologie « steer-by-wire », c’est-à-dire sans liaison mécanique entre le volant et les roues. Il n’y a plus trop à attendre pour savoir ce que nous réserve Mercedes avec cette berline haut de gamme qui sera toujours disponible en version AMG (photo).

Mars

Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes (Electrique)

Après un concept-car nommé Concept AMG GT XX, la nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes encore camouflée se promène à Las Vegas et fait l’objet d’un petit film où Brad Pitt est le propriétaire de l’auto, alors que le voiturier est George Russel. Ce dernier s’amuse comme un fou au volant de la Mercedes-AMG avant de la rendre à son propriétaire. Sur cette vidéo on peut voir la silhouette dynamique de cette auto et sa facilité à glisser en mode drift. La voiture de série est, comme le concept-car « Concept AMG GT XX », équipée de la nouvelle plateforme haute performance AMG.EA. Une base technique pour voitures électriques qui dispose d’une motorisation innovante constituée de trois moteurs à flux axial. On a déjà vu que le Concept AMG GT XX sur le circuit de Nardò, en Italie a pu expérimenter cette motorisation performante puisque cette auto a battu un total de 25 records longue distance. Comme celui de la plus grande distance parcourue par un véhicule électrique en 24 heures, avec 5 479 kilomètres elle a battu le précédent record de 1 518 kilomètres !

Avril

Lexus ES (Thermique & Électrique)

La septième génération de cette grande berline est apparue en Europe en 2019 et on ne peut pas dire que les clients se soient bousculés pour devenir propriétaires de la Lexus ES puisque seulement 3 000 exemplaires ont été vendus sur le sol français. Espérons pour la marque de luxe de Toyota que les choses s’améliorent avec la huitième génération de Lexus ES présentée au Salon de Shanghai 2025. Utilisant la plateforme TNGA GA-K des Toyota Rav4 et Toyota Camry, cette auto mesure 5,14 m de long et dispose de deux motorisations électriques, l’une de 224 ch (traction avant) et 530 km d’autonomie et l’autre de 343 ch (transmission intégrale), dont l’autonomie n’est pas encore connue. Celle-ci devrait être moindre étant donné qu’elle utilise une batterie de 74,69 kWh, tandis que la première dispose d’une batterie de 76,96 kWh. Une motorisation hybride est également de la partie, elle est équipée d’un moteur quatre cylindres de 2,5 litres et 201 ch, cette berline thermique est disponible en versions deux et quatre roues motrices.

Xpeng P7 + (Électrique)

Au Salon de Bruxelles qui ferme ses portes dimanche 18 janvier, la marque chinoise Xpeng présente la grande berline Xpeng P7 + de 5,07 m de long. Concurrente de la Tesla Model S, cette voiture électrique se veut familiale avec un empattement de 3 mètres de long et un volume de coffre qui grâce à une banquette rabattable peut atteindre les 1 937 litres de chargement. La marque annonce une charge ultra rapide pour cette auto dotée d’une plateforme haute tension de 800 volts. Ainsi la Xpeng P7 + peut passer de 10 à 80 % de charge en seulement 12 minutes, à condition toutefois de trouver la borne qui acceptera de délivrer la bonne puissance. La voiture qui est assemblée en Autriche par Magna Steyr, est disponible en trois versions, deux propulsions de 245 ch (autonomie de 455 km) et 313 ch (530 km) et une à transmission intégrale (deux moteurs) de 503 ch qui affiche une autonomie de 500 km. Mais le plus intéressant sera sans doute les tarifs compétitifs de cette Xpeng P7 + très bien équipée : de 45 990 € à 53 990 €.

Mai

Ferrari Elettrica (Électrique)

Pour présenter sa future voiture électrique, Ferrari y va petit à petit. Tout d’abord l’inauguration de la nouvelle usine e-building en juin 2024, puis l’évocation du nom de la future voiture électrique début 2025 (qui pourrait ne pas se nommer Elettrica puisqu’il s’agit d’un nom provisoire du programme F244), ensuite en octobre dernier la révélation par la marque de la partie technique de l’auto (plateforme, motorisation, batterie). Vers la mi-2026 l’habitacle devrait être dévoilé (et l’on devrait connaître le nombre de places arrière, deux ou trois ?), mais pour la présentation de cette nouvelle merveille italienne, il faudra sans doute attendre l’automne. Carrosserie quatre portes et profil de Grand Tourisme (alors que l’on pensait que ce serait un SUV) pour cette Ferrari Elettrica qui dispose d’une plateforme en aluminium, d’une batterie de 122 kWh qui pourra supporter de fortes puissances de recharge (350 kW) grâce à une architecture 880 volts. Pour la puissance, ce sera 1000 ch environ sur les quatre roues, les deux moteurs à l’arrière fourniront 843 ch, les deux à l’avant 285 ch. Le 0 à 100 km/h sera effectué en 2,5 secondes et la Ferrari Elettrica pourra atteindre les 310 km/h en silence ou avec une amplification du son des moteurs placés à l’arrière, une trouvaille acoustique inédite du Cavalino Rampante.

Juin

Genesis G80 (Électrique)

La marque de luxe du constructeur coréen Hyundai arrive en France. Elle se nomme Genesis et débarque dans notre pays avec trois modèles électriques, deux SUV (GV60 et GV70) et une grande berline qui se nomme G80. D’une longueur de 5,01 mètres, la Genesis G80 va « rouler » sur les plates-bandes des Audi A6 e-tron, BMW i5 et Mercedes EQE, trois concurrentes de choix pour une auto qui affiche une puissance de 370 ch et 520 km d’autonomie selon la norme WLTP. Cette grande berline coréenne existe aussi sur d’autres marchés avec des motorisations thermiques, mais pour le marché français, seule la version à motorisation électrique intégrera le catalogue du constructeur.

Juillet

Mercedes Classe C et Mercedes Classe C EQ (Thermique & Electrique)

Il s’agira d’un restylage pour la Mercedes Classe C thermique qui adoptera à cette occasion la nouvelle signature lumineuse étoilée et verra aussi sa calandre modifiée. Sur le plan des motorisations on devrait garder la même équipe, la voiture étant bien équipée en motorisations électrifiées, dont de l’hybride rechargeable avec plus de 100 km d’autonomie électrique. En revanche pas de restylage pour la Mercedes Classe C EQ Technology (Classe C EQ pour les intimes) qui sera une toute nouvelle auto qui devrait afficher une allure proche de celle de la Classe C thermique avec cependant une calandre différente et illuminée. À bord les deux autos devraient bénéficier de l’Hyperscreen, une dalle numérique de 99,3 cm de large gérée par la dernière version du logiciel MB.OS. Pour ce qui concerne les motorisations électriques, elles devraient permettre à cette berline de disposer d’une autonomie de 800 km.

Août

Lancia Gamma (Thermique & Électrique)

Après la petite Ypsilon, Lancia muscle son jeu et va proposer un mélange de berline et de coupé avec un profil fastback. Cette auto qui est toute nouvelle et reprend la dénomination Gamma que la marque a mise de côté depuis 1984, sera produite dans l’usine de Melfi en Italie sur la même base technique que la DS N°8 qui est assemblée au même endroit. Elle devrait afficher une face avant proche de celle de l’Ypsilon en ce qui concerne le regard et se verra dotée de motorisations électriques partagées avec la DS N°8, mais aussi de motorisations thermiques. Celles-ci seront sans doute, la microhybride de 145 ch et l’hybride rechargeable de 195 ch.

Septembre

Jaguar « GT Type 00 » (Électrique)

Alors qu’elle aurait dû être dévoilée en 2025, la Jaguar « GT Type 00 » (son nom officiel est encore inconnu) a subi quelques retards à l’allumage. Sont en cause une mise au point plus difficile que prévu et des problèmes dus à un piratage informatique en plein cœur de l’été qui a impacté les marques Jaguar et Land Rover. Maintenant que tout est rentré dans l’ordre, Jaguar peut souffler et préparer l’arrivée de sa nouvelle auto qui a déjà fait beaucoup parler d’elle après la découverte du concept-car en 2024. Pour le moment la Jaguar Type 00 est encore très camouflée et l’on attendra qu’elle se déshabille pour découvrir ce nouveau design. Ce que l’on subodore, c’est que cette auto serait équipée de trois moteurs électriques (un à l’avant, deux à l’arrière) d’une puissance totale de 1 000 ch, qu’elle s’équiperait d’une batterie de 120 kWh avec une autonomie estimée à 700 km environ. Quant à son tarif, Jaguar a déjà annoncé que le prix de l’entrée de gamme sera supérieur à 110 000 €.

Octobre

BMW i3 (Électrique)

Oubliez la petite i3 de BMW, elle a disparu du catalogue du constructeur en 2022. La BMW i3 est une grande berline qui est la version électrique de la BMW Série 3, mais qui s’en démarque par l’utilisation de la nouvelle plateforme « Neue Klasse ». Une base technique 800 volts qui permettra des temps de recharge courts grâce à une puissance de recharge de 400 kW. Grâce à l’utilisation d’une batterie de 108,7 kWh, l’autonomie avec certaines versions pourrait dépasser les 800 km. La BMW i3 existera en plusieurs versions, d’une entrée de gamme à 200 ch jusqu’à une version M60 Xdrive de plus de 600 ch. Et ce n’est pas fini puisqu’en 2027, une BMW iM3 de 1 000 ch pourrait apparaître au catalogue du constructeur munichois. Un break est également prévu, mais sa présentation devrait avoir lieu en 2027.

Novembre

BMW Série 3 (Thermique)

Si la marque à l’hélice va mettre l’accent sur ses futurs modèles électriques, cela ne veut pas dire qu’elle laisse de côté les modèles thermiques qui font sa réputation depuis les débuts de son existence. Ainsi, la BMW Série 3 va passer à la huitième génération à la fin de 2026, même s’il s’agit plus d’un gros restylage que d’une nouvelle génération puisque la plateforme CLAR sera conservée. Pour se fondre dans la nouvelle identité stylistique de la marque, la BMW Série 3 reprendra le style « Neue Klasse » à son compte et se dotera d’une nouvelle planche de bord plus moderne avec sans doute l’équipement « Panoramic Vision Display », un affichage panoramique qui se trouve en bas du pare-brise (dont la BMW i3 sera également équipée). Enfin, son offre de motorisations ne devrait pas évoluer. Outre la plateforme et les motorisations, les BMW i3 et Série 3 afficheront quelques différences de style en particulier sur la partie arrière (chute du pavillon, traitement des surfaces vitrées…).

Décembre

BMW Série 5 et Serie 7 (Thermique)

Afin de se mettre à la page, les BMW Série 5 et BMW Série 7 (photo) vont s’offrir un restylage afin de se glisser dans le style « Neue Klasse » que le SUV BMW iX3 a inauguré. Nouvelle signature lumineuse et nouvelle calandre sont au menu de ces BMW Série 5 et BMW Série 7 qui pourraient recevoir d’autres évolutions en ce qui concerne les aides à la conduite et le système d’infodivertissement.

Xiaomi SU7 Ultra (Électrique)

La marque chinoise Xiaomi devrait annoncer vers la fin de l’année la date prévue de son arrivée sur le marché français. Pour le moment sur le marché européen, seul un importateur allemand se fait livrer des Xiaomi au compte-goutte. Avec l’annonce d’une commercialisation officielle, on devrait savoir si le public français aura droit à la Xiaomi SU7 Ultra de 1 457 ch et 1 770 Nm de couple qui est la berline électrique de série la plus rapide sur un tour du grand circuit du Nürburgring (20 832 m). C’est le pilote belge Vincent Radermecker qui a réalisé cet exploit l’an dernier, en effectuant au volant de cette auto un tour en 7:04.957 minutes sur la célèbre boucle nord du Nürburgring (rappelons qu’une Xiaomi SU7 Ultra avait réalisé en 2024 un temps de 6:46.874 minutes, mais il s’agissait d’un prototype). Quant à la Xiaomi SU7, elle vient d’être restylée en Chine.