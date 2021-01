Nouveautés 2021 - SUV compacts et familiaux : Renault Arkana, Renault Kadjar et Nissan Qashqai en première ligne

Janvier

Audi Q5 Sportback

L’Audi Q5 Sportback est la nouvelle variante dynamique de l’Audi Q5. Ce modèle affiche un profil de coupé avec une ligne de toit fuyante vers l’arrière. Sous le capot de cet Audi Q5 Sportback on trouve un moteur essence 45 TFSI de 265 ch et des diesels 40 TDI de 204 ch et 50 TDI de 286 ch du Q5. L’Audi Q5 Sportback a également droit à sa version SQ5 animé par un diesel électrifié de 341 ch. En entrée de gamme (trois finitions au menu), la liste d’équipements est longue, elle comprend la climatisation automatique trizone, le hayon électrique, le régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi des feux arrière OLED (trois signatures lumineuses au choix à la commande) et une suspension sport. Le tarif de l’entrée de gamme à moteur 40 TDI est de 58 300 €.

Février

Nissan Qashqai

Très bientôt nous connaîtrons tout de la nouvelle génération du Nissan Qashqai. Pour le moment il faut nous contenter de photos d’un véhicule camouflé et d’une planche de bord assombrie. On sait néanmoins que ce nouveau modèle utilise la plateforme modulaire CMF-C de l’Alliance Renault-Nissan. Que cette base technique peut accueillir une motorisation hybride et de nouvelles aides à la conduite. Le nouveau Nissan Qashqai affiche un gabarit plus imposant que le Qashqai actuel avec une longueur de 4,43 m, une largeur de 1,84 m et une hauteur de 1,62 m, ce qui fait qu'il est plus grand de 3,5 cm, plus large de 3,2 cm et plus haut de 2,5 cm. Son empattement s’allonge également de 2 cm et cela devrait bénéficier aux passagers de la banquette arrière. Pour les bagages, il y aura aussi davantage d’espace puisque Nissan annonce 504 litres, soit 75 litres de plus. Contrairement à ce que l’accroissement des cotes pourrait faire croire, cette nouvelle génération est plus légère de 60 kg en moyenne, cela a été rendu possible par l’utilisation d’aluminium pour la carrosserie, de matériaux composites pour le hayon et d’acier haute résistance pour la structure. À bord on trouvera des compteurs numériques reposant sur une dalle de 12,3 pouces et tout en haut et au centre de la planche de bord un écran tactile de 9 pouces. L’offre d’équipement se composera de nombreuses aides à la conduite dont la conduite semi-autonome ProPilot, un système qui peut être couplé au GPS afin que le régulateur calque la vitesse sur les différentes limitations, anticipe les courbes, les sorties d’autoroute… Enfin, on trouvera dans le compartiment moteur plus de diesel, un moteur essence avec alterno-démarreur et batterie 12V en deux niveaux de puissance (138 et 155 ch) et une motorisation hybride de 188 ch associée à la technologie E-Power de Nissan. Les livraisons devraient débuter cet été.

Mars

Jaguar F-Pace SVR

Pour la version sportive SVR du Jaguar F-Pace, la marque anglaise l’a doté comme ces frères moins puissants d’une nouvelle signature lumineuse en L, d’un nouveau dessin des prises d’air pour une amélioration du refroidissement des freins mais aussi de l’aérodynamique (moins de portance et de traînée), tandis que les trains roulants ont été retravaillés. Le moteur reste le même, c’est un V8 5 litres 550 ch à compresseur qui officie sous le capot, mais la valeur de couple progresse à 700 Nm au lieu de 680 Nm, ce qui fait les performances sont en hausse, le 0 à 100 km/h s’effectuant désormais en 4s contre 4s3 auparavant. La vitesse de pointe quant à elle passe de 283 km/h à 286 km/h.

Opel Grandland X

À l’instar du Peugeot 3008 dont il reprend la base technique et les motorisations, l’Opel Grandland X va lui aussi bénéficier d’un restylage. Cela permettra à la marque allemande de doter son SUV compact de la nouvelle face avant, inaugurée par l’Opel Mokka. Le nouveau faciès Vizor fera donc son apparition sur le Grandland qui à l’occasion de cette greffe perdra son X (comme l’a fait l’Opel Crossland dernièrement). Rayon équipement, l’Opel Grandland pourrait avoir droit à une instrumentation numérique, de nouvelles aides à la conduite tandis que les motorisations seront reconduites y compris les hybrides rechargeables (traction et 4 roues motrices).

Mai

Kia Sportage

Pour son nouveau Kia Sportage, la marque coréenne devrait changer le style de son SUV avec une toute nouvelle face avant. Cela sera moins spectaculaire que pour son cousin technique Hyundai Tucson mais l’allure générale du Kia Sportage devrait être plus dynamique et moderne. Sur le plan des motorisations, le Kia Sportage devrait être encore plus électrifié qu’auparavant avec une version hybride rechargeable et de l’hybridation légère pour les moteurs essence et le ou les diesels. Ce modèle pourrait également exister en version 100 % électrique.

Renault Arkana

Le Renault Arkana est le premier SUV coupé de la marque au Losange. S'il est arrivé en premier en Russie, le modèle pour l’Europe de l’Ouest n’a rien à voir avec le modèle russe. En effet, l’Arkana russe a comme base technique un Duster alors que l’Arkana qui sera vendu en France reprend la plateforme du Samsung XM3 (une base CMF-B de Renault Captur) et comme lui sera produit en Corée. Affichant une longueur de 4,57 m, l’Arkana est un beau bébé qui malgré sa ligne de toit fuyante vers l’arrière propose des places arrière généreuses et un grand coffre de 513 litres (478 litres pour la version hybride). Dans l’habitacle on est en terrain connu puisque le mobilier provient du Renault Captur. Sous le capot on trouve le bloc essence 1.3 TCe, associé à une hybridation légère, en deux niveaux de puissance (140 et 160 ch). La motorisation hybride E-Tech affiche 140 ch. Pour le moment, Renault n'a pas prévu d'installer sur ce modèle la motorisation hybride plug-in du Captur.

Skoda Karoq et Skoda Kodiaq

Les grands SUV Skoda Karoq et Skoda Kodiaq devraient bénéficier d’un petit restylage au printemps prochain. Les deux SUV devraient recevoir une nouvelle signature lumineuse, une calandre redessinée et des boucliers avant et arrière légèrement remaniés. Au sein de l’habitacle, les modifications devraient être minimes et dans le comportement moteur, l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable de 204 ch provenant de la Skoda Octavia pourrait être d'actualité.

Juin

BMW X3

Il y aura des modifications de façade pour le BMW X3 avec une calandre légèrement agrandie et des entrées d’air plus agressives. À bord on découvrira une interface d’infodivertissement remaniée. Les motorisations pourraient disposer sur certains blocs d’une hybridation légère.

Jeep Grand Cherokee

L’actuelle génération du Jeep Grand Cherokee date de 2011 et a été restylée en 2017, il est donc grand temps pour la marque américaine de changer son vaisseau amiral. Ce sera fait cette année et le nouveau Jeep Grand Cherokee (cinquième génération) reprendra une base Alfa Romeo Giorgio qu’utilise l’Alfa Romeo Stelvio. Cette base technique moderne pourra recevoir une motorisation hybride livrable en 4x2 et 4x4 (un ou deux moteurs électriques). Pour ce qui concerne l’équipement de ce modèle, il sera très moderne avec un système de conduite semi-autonome dernier cri. Enfin, le Jeep Grand Cherokee devrait exister en option en sept places, faisant de lui un vrai véhicule familial.

Août

Renault Kadjar

De grands changements sont prévus pour le Renault Kadjar par rapport à l’actuelle génération. Le SUV compact de Renault devrait afficher un profil plus dynamique et aura recours à un maximum de motorisations hybrides. Il y en aura pour tous les goûts avec des motorisations mild-hybrid, de l’hybride simple ou de l’hybride rechargeable. Bien entendu, on retrouvera sous le capot une offre de moteurs essence et sans doute un diesel.

Septembre

Dacia Duster

Il s’agira d’un beau restylage pour le Dacia Duster, puisque le modèle vedette de la marque roumaine va afficher le même regard que la nouvelle Dacia Sandero. À bord il y aura aussi des modifications avec des matériaux plus valorisants et de nouveaux équipements. Les actuels moteurs essence et diesel devraient être conservés et l’on devrait voir réapparaître la boîte auto EDC disparue fin 2020.

Octobre

Ford Kuga 7 places

Ford Grand C-Max disparu, Ford S-Max et Ford Galaxy bientôt sur le départ, Ford cherche à créer un véhicule à sept places qui soit le mieux adapté au marché européen. C’est pourquoi la marque à l’ovale travaille en ce moment même à la création d’un Ford Kuga à sept places. Par rapport au Ford Kuga cinq places, la version à sept places bénéficierait d’un empattement allongé pour recevoir deux fauteuils supplémentaires. Pour ce qui concerne les motorisations et le mobilier intérieur, ils proviendront du Ford Kuga.

Novembre

DS 7 Crossback

Le DS 7 Crossback va bénéficier de modifications esthétiques concernant des feux de jour plus verticaux, calqués sur ceux qui ornente les DS 3 Crossback et DS 9. À bord, les changements seront aussi limités : arrivée d’une nouvelle interface plus intuitive pour le système d’infodivertissement, modifications des ambiances en touchant aux couleurs et matières, assises chauffantes à l’arrière. Côté motorisations on restera avec la même offre si ce n’est qu'il se peut que l'on découvre une motorisation hybride rechargeable plus puissante (350 ch ?).

Honda HR-V

La prochaine génération du Honda HR-V soignera son look. Il affichera un profil de SUV coupé avec un porte-à-faux arrière plus imposant et une lunette arrière très inclinée. Il adoptera également la motorisation hybride dérivée de celle de la citadine Honda Jazz. Ce devrait être la seule mécanique proposée chez nous et en Europe.

Maserati Grecale

Le Maserati Grecale sera le petit frère du Maserati Levante. Utilisant la plateforme de l’Alfa Romeo Stelvio, ce modèle devrait être disponible en deux et quatre roues motrices. Il devrait recevoir en plus de blocs thermiques, une motorisation très légèrement hybridée (48 V). Celle de 330 ch qui équipe, depuis peu, la Maserati Ghibli.

Décembre

BMW X1

Un tout nouveau BMW X1 se profile à l’horizon et il adoptera la calandre à haricots hypertrophiés des nouvelles BMW. Ce nouveau modèle pourra utiliser tous les types de motorisation. Il y aura des blocs thermiques, mais aussi de l’hybride simple et rechargeable et du 100 % électrique. Pour cela, BMW va modifier la plateforme en profondeur sans toutefois révolutionner l'architecture, le BMW X1 conservera ses roues avant motrices ou sa transmission intégrale, mécanique ou avec électromoteur entraînant les roues arrière pour la version hybride. La marque à l'hélice va aussi revoir le mobilier intérieur afin que celui-ci soit plus moderne et mieux connecté.

Dacia Lodgy 2

Le Dacia Lodgy ne sera pas remplacé tel quel et il est fort probable que le modèle qui le remplacera se dénommera autrement. Quoi qu’il en soit, ce modèle devrait comme le Lodgy actuel disposer de sept places assises. Produit dans l’usine roumaine de Pitesti et non plus à Tanger au Maroc, le nouveau Lodgy ne sera plus monospace, mais SUV ! Il affichera un air de ressemblance avec le Duster tout en se démarquant de lui par l’utilisation de la nouvelle plateforme CMF-B qu’a inaugurée la nouvelle Dacia Sandero. Les ingénieurs de Dacia profiteront de l’utilisation de cette base technique moderne pour greffer sur celle-ci une motorisation hybride de 140 ch. Il s’agit du moteur 1.6 E-Tech qu’utilise la Renault Clio. Cette motorisation permettra au futur Lodgy de se passer de diesel, l’offre moteur ne comportant plus que des blocs essence 1.0 TCe et 1.3 TCe. Enfin, il n'est, pas question de quatre roues motrices pour ce nouveau modèle, cette transmission intégrale restant l’apanage du Duster.

Ferrari Purosangue

Afin de doper sa production et ses ventes, la marque transalpine au cheval cabré va se lancer dans la catégorie des SUV. Il s’agira d’un SUV sportif qui reprendra la base technique de la Ferrari Roma et disposera d’une motorisation hybride rechargeable. Ferrari jure que ce ne sera pas un projet contre nature et que ce modèle n’aura rien à envier à la production habituelle de la marque. La présentation de ce modèle devrait avoir lieu en fin d’année pour une commercialisation courant 2022.