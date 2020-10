Que valent les 5 compactes les plus vendues en 2020 : Peugeot 308, Renault Mégane, Mercedes Classe A, Toyota Corolla, Citroën C4 Cactus

Des SUV, des SUV et encore des SUV, il n’y a pas que cela dans la vie. Pourtant c’est bel et bien ce type de voitures que vous plébiscitez actuellement. Les citadines connaissent aussi un beau succès. Derrière ces deux catégories les plus tendances, on trouve les berlines compactes. Même si la plupart des constructeurs en ont à leur catalogue, ce segment n’a donc plus la cote comme avant. Incontournable, il y a quelques années, il est rentré dans le rang. Certaines marques réfléchissent même à s’en passer. Si ce n’est encore au stade de rumeur, il y a des indices qui ne trompent pas.

Le classement des cinq compactes les plus vendues établi en fonction de leurs immatriculations

Autre indication, les chiffres de ventes. Sur les six premiers mois de 2020, la Peugeot 308 qui est la compacte la plus vendue en France n’est plus dans le Top 10. Elle pointe « seulement » aujourd’hui en 11e position. La Mégane doit se contenter de la 14e place dans les meilleures ventes dans l’Hexagone et que dire la Mercedes Classe A sur la troisième marche du podium de la catégorie qui doit se satisfaire d’une très modeste 26e position au classement général.

Même si la situation des compactes se dégrade, on remarquera la confirmation de la prépondérance des marques françaises qui dominent ce segment avec la présence des trois constructeurs tricolores. Jusque-là du classique, mais on observera aussi les surprenantes troisième et quatrième places des Mercedes Classe A et Toyota Corolla, qui révèle, du moins, pour la dernière l’attrait grandissant des Français pour les véhicules hybrides.

Peugeot 308 : toujours la référence

C’est en septembre 2013 que la seconde génération de Peugeot 308 a été présentée lors du salon de Francfort puis a été commercialisée dans la foulée. L’année suivante, elle recevait le titre de voiture de l’année. Le début d’une belle carrière. Sept ans plus tard la 308 est toujours la compacte la plus vendue en France. Une sacrée performance.

Dès son lancement, cette 308 a marqué un changement radical par rapport à la précédente avec une structure de caisse nettement plus basse mais surtout avec un style beaucoup plus agressif. À l’intérieur, Peugeot a continué d’étendre son i-cockpit – composé pour rappel d’un petit volant, d’une instrumentation haute et d’un écran multimédia tourné vers le conducteur - déjà vu sur la 208 ou le 2008. Ici, les compteurs sont plus larges et inversés, ce qui permet de garantir une meilleure visibilité que sur les autres modèles. Attention, toutefois, certains gabarits auront quand même du mal à trouver une position de conduite idéale. Rien à redire en revanche sur la présentation moderne et la qualité des matériaux.

Pour l'habitabilité, la 308 est également dans le bon wagon de la catégorie. Même constat pour le avec un volume de chargement de 420 litres pouvant même atteindre 610 litres pour la version SW.

Restylée en 2017 avec l’adoption d’une nouvelle face avant, l'introduction de moteurs plus modernes et d’une dotation enrichie, la 308 va connaître prochainement un second restylage au cours de sa carrière, ce qui est assez rare pour le souligner. Celui-ci portera principalement sur l’installation d’une instrumentation 100% numérique.

Sous le capot, du traditionnel avec des moteurs essence (Puretech 110 et 130 ch) et diesel ( 100, 130 et 180 ch). Une version GTi est aussi au catalogue avec 263 ch.

Notre version préférée : Peugeot 308 Puretech 130 ch GT-Line

Pour tous ceux qui sont allergiques au Diesel, le Puretech 130 ch est particulièrement recommandable avec du couple, de la tonicité et des consommations raisonnables à condition de faire un peu attention. La finition haut de gamme GT-Line permet de marier équipement riche et présentation soignée.

Les lignes qui vieillissent bien

Les qualités dynamiques

La présentation intérieure soignée

La position de conduite pas idéale pour tous les gabarits

Attention à la consommation des moteurs Puretech

La Peugeot 308 en dix points

Cinq portes, cinq places (existe aussi en break SW)

Lancée en 2013, 1er restyling en 2017, 2e en 2020

L x l x h (en m.) : 4,25 x 1,80 x 1,45

Diamètre de braquage : 10,4 m

Volume de coffre mini : 420 litres

Volume de coffre maxi : 1 227 litres

Moteur essence : 1.2 PureTech 110 ch, 1.2 Puretech 130 ch,

Moteurs diesels : 1.5 BlueHDi 100 ch, 1.5 BlueHDi 130 ch BVM et EAT8, 2.0 BlueHDi EAT8 180 ch

5 finitions : Access, Active, Allure, GT-Line et GT

Tarifs : à partir de 21 650 € (Diesel : 23 500 €)

Renault Mégane : classique mais efficace

La Mégane est un grand classique chez Renault puisqu’elle existe depuis 1995. Aujourd’hui, nous en sommes à la quatrième génération et elle demeure toujours l’une des valeurs sûres de la catégorie.

Lancée au salon de Francfort 2015, cette Mégane bénéficie de lignes qui n’ont guère vieilli avec comme traits caractéristiques des projecteurs en forme de C et une calandre frappée du losange. La planche de bord affiche des lignes spécifiques avec un écran multimédia tactile vertical.

L’habitabilité arrière est dans la bonne moyenne de la catégorie et il en est de même de son coffre avec une capacité variant entre 335 à 1 250 litres.

En 2020, la Mégane a droit à un restyling de mi-carrière portant bien évidemment sur l’esthétique avec l’adoption d’une nouvelle calandre, de projecteurs LED et des boucliers redessinés. Modifications également dans l’habitacle avec une instrumentation 100 % numérique mais également l’élargissement de l’écran multimédia qui peut désormais atteindre 9,3 pouces. Les commandes de climatisation profitent pour leur part d’un nouveau design.

Mais la principale nouveauté réside dans l’arrivée d’une motorisation inédite hybride rechargeable permettant à la compacte de Renault de parcourir 50 km en tout électrique. Une technologie disponible d’abord en Estate puis en berline début 2021. Pour le reste, les moteurs sont traditionnels avec des blocs essence (TCE 115, 140 et 160 ch) et diesel (Blue dCi 115 ch). Une version RS forte de 300 ch est bien évidemment au catalogue comme sur les anciennes générations.

Notre version préférée : Renault Mégane Intens TCe 140

Cette version réalise un très bon compromis entre performances, consommations et prix d'achat. Cela vient rejoindre les qualités du modèle en matières de confort et de rapport prix/équipements. La version hybride rechargeable peut représenter également une belle alternative.

Confort général

Modernisation de la présentation de la version restylée

Compromis dynamisme/agrément

Qualité des matériaux

Système multimédia perfectible

La Renault Mégane en dix points

Berline compacte cinq portes, cinq places (existe aussi en variante break Estate).

Dimensions (L x l x h en mètres) : 4,36 x 1,82 x 1,45

Diamètre de braquage : 11,8 m

Volume de coffre mini : 384 litres

Volume de coffre maxi : 1247 litres

Moteurs essence : 1.3 TCe 115, 140 ch et 160 ch

Moteurs Diesel : 1.5 dCi de 95 et 115 ch et 1.7 dCi 150 ch

Moteur hybride rechargeable de 160 ch

Finitions : Life, Zen, Intens et RS Line

Tarifs : à partir de 22 200 € (Diesel : 27 500 €)

Mercedes Classe A : née sous une bonne étoile

Troisième compacte la plus vendue en France, la Mercedes Classe A est par conséquent le modèle premium le plus écoulé. Une belle performance qui confirme l’engouement suscité par celle-ci.

Rajeunir la clientèle, tel était l’objectif de la Mercedes Classe A et celui-ci est atteint tant la compacte à l’étoile est arrivée à faire de la conquête. Si les lignes extérieures sont réussies mais tout de même classiques par rapport aux autres modèles de la marque allemande, c’est surtout l’intérieur qui impressionne avec sa planche de bord composée d’une double dalle numérique totalement paramétrable. Tactiles, ces écrans peuvent être dirigés par des pads implantés au niveau du volant mais aussi sur la console centrale. La présentation générale est donc moderne et cela va de pair avec une qualité de matériaux à la hauteur des attentes pour une production frappée de l’étoile.

Jouant complètement la carte de la séduction, la Classe A en oublie un peu la vie quotidienne avec une habitabilité arrière moyenne et un volume de chargement un peu juste avec 370 litres.

Pour les motorisations, Mercedes multiplie les offres avec de l’essence (109 ch, 136 ch, 163 ch), du diesel (116 ch, 150 ch, 190 ch) mais aussi depuis peu de l’hybride rechargeable. Deux versions sportives badgées AMG sont aussi au catalogue avec des puissances respectives de 309 et 421 ch. De quoi parfaitement correspondre à toutes les attentes de la clientèle, des plus écolos aux plus sportifs.

Notre version préférée : Mercedes Classe A200 Progressive Line

En raison de son rapport prix/agrément/performances avantageux, la Classe A 200, est particulièrement recommandable, d’autant qu'elle affiche des consommations maîtrisées. La finition Progressive Line regroupe pour sa part tout l'équipement essentiel.

La présentation intérieure moderne et technologique

Le confort

Le design extérieur

Habitabilité arrière moyenne

Volume de chargement limité

La Mercedes Classe A en dix points

Berline compacte cinq portes, cinq places

Dimensions (L x l x h en mètres) : 4,41 x 1,90 x 1,42

Diamètre de braquage : 10,50 m

Volume de coffre mini : 370 litres

Volume de coffre maxi : 1 210 litres

Moteurs essence : 109 ch, 136 ch, 163 ch

Moteurs Diesel : 116 ch, 150 ch, 190 ch

Moteur hybride rechargeable : 218 ch

Finitions : Style Line, Progressive Line et AMG Line

Tarifs : à partir de 28 400 € (Diesel : 30 700€)

Toyota Corolla : la surprise

La Corolla est l’un de modèles les plus emblématiques de Toyota. Après avoir été remplacée pendant quelques années par l’Auris, la Corolla de 12e génération est revenue sur le devant la scène il y a maintenant deux ans.

Suite à une Auris relativement fade, la nouvelle Corolla peut désormais compter sur des lignes particulièrement séduisantes. Le design est particulièrement dynamique et permet à cette Corolla de se distinguer aisément de la concurrence, ce qui est aujourd’hui un vrai avantage vu le nombre de voitures qui se ressemblent actuellement. Un vrai bon point.

Dans l’habitacle, l’opération séduction continue. L’ambiance est sophistiquée, la finition de bonne facture avec une instrumentation numérique originale composée d’un écran de 7 à 8 pouces bordé de deux demi-compteurs. Au centre de la planche de bord, l’écran multimédia mesure 8 pouces. Dommage que son implantation ne soit pas plus réussie.

Malgré une longueur de 4,37 m de long, ce qui fait de la Corolla l’une des compactes les plus grandes du marché, la berline japonaise n’est pas - et de loin - la plus accueillante en matière d’habitabilité arrière avec un espace aux jambes et une garde au toit décevantes. Même constat pour le coffre avec l’un des volumes les plus petits de la catégorie. Suivant la motorisation choisie, il oscille entre 313 et 361 litres.

Mais l’une des principales caractéristiques de cette Corolla est le fait qu’elle a abandonné les motorisations thermiques exclusivement pour être uniquement disponible avec des moteurs hybrides développant 122 et 184 ch.

Notre version préférée : Toyota Corollo 2.0 hybrid 184 ch Design

Grâce à son moteur le plus puissant, la Corolla qui est uniquement disponible en hybride gagne en agrément et en polyvalence, tout en conservant une consommation très raisonnable. La finition Design permet d'accéder à une dotation plus complète.

Le design moderne et dynamique

Les consommations très basses

L"équipement complet

La boîte CVT qui "patine dans la semoule

Le faible espace places arrière

Le système multimédia archaique

La Toyota Corolla en dix points

12e génération

Lancement : 2018

Berline compacte cinq portes, cinq places (existe également en break, Touring Sports)

Dimensions (L x l x h en mètres) : 4,41 x 1,90 x 1,42

Diamètre de braquage : 10,50 m

Volume de coffre mini : 370 litres

Volume de coffre maxi : 1 210 litres

Moteurs essence hybride : 122 ch et 180 ch

Finitions : Active, Dynamic, Design, Collection, GR Sport

Tarifs : à partir de 24 250 €

Citroën C4 Cactus : morte-née

Dévoilée en 2014, la Citroën C4 Cactus représentait le premier modèle essentiel de la marque aux chevrons. Une philosophe intéressante sur le papier qui a eu du mal à s’imposer sur la durée.

La voiture essentielle selon Citroën, voici le positionnement original de la C4 Cactus. Une gamme qui marquait une approche plus rationnelle en se concentrant sur certaines caractéristiques jugées incontournables comme le confort, la sécurité, le style et la connectivité. Sur le plan esthétique, ce C4 se distinguait par de larges protections de carrosserie dénommées airbumps implantées sur les portières ou le bouclier avant. L’originalité est de mise dans l’habitacle avec une planche de bord qui rompt avec les autres modèles. Au centre de la planche de bord, on retrouve un écran tactile 7 pouces. L’instrumentation face au conducteur est composée seulement d’une simple barrette numérique. Les sièges se révèlent particulièrement moelleux.

L’année 2017 marque l’arrivée de la phase 2 c’est-à-dire du restyling. Celui-ci important fait changer le Cactus de philosophie puisqu’il abandonne ses attributs de SUV pour remplacer également la C4 qui disparaît du catalogue. Les airbumps se font plus discrets tandis que les faces avant et arrière sont entièrement redessinées. Pour renforcer le confort, il est doté de suspensions à butées hydrauliques. Les aspects pratiques sont moyens que ce soient l’habitabilité ou le volume de chargement avec seulement 348 litres.

Sous son capot, des moteurs essence (Puretech 110 et 130 ch) et diesel (BlueHDI 100 et 120 ch).

Notre version préférée : Citroën C4 Cactus PureTech 110 EAT6 Feel

Le mariage entre le 1.2 Puretech 110 et la boîte automatique EAT6 est réussi. Il offre un agrément de conduite de haut niveau. Si vous appréciez avoir les mains libres, ne pas devoir tricoter du levier de vitesses sur route sinueuse, et garder votre pied gauche bien calé sur le plancher, cette version est faite pour vous.

Le punch du 1.2 Puretech 110

Le confort des sièges avec l'option "Advanced comfort"

L'agrément de conduite

Des prestations en deçà d'une "vraie" compacte

Les sièges advanced comfort en option

La nouvelle Citroën C4 Cactus en dix points

Berline compacte, cinq portes, cinq places

Modèle en fin de vie

L x l x h (en m.) : 4,17 x 1,75 x 1,48

Volume de coffre mini : 348 litres

Volume de coffre maxi : 1 170 litres

Moteurs essence : 82, 110 et 130 ch

Moteur diesel : 1.6 BlueHDi de 100 ch

Vitres entrebâillantes à l’arrière

Système Grip Control et pneus Mud & Snow en option

Tarifs à partir de 19 250 € (essence). Diesel : 21 150 €

