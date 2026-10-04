Coup de projecteur sur les nouveaux modèles qui vont marquer l’année 2027. Les futures stars du marché qu’il ne faudra pas manquer.

L’année 2027 sera-t-elle celle de la bascule ? Celle qui verra les voitures à moteur thermique commencer à disparaître pour laisser de plus en plus de place à des autos 100 % électriques. Déjà, au niveau des ventes de voitures neuves en France, on voit que ça s’accélère puisque lors du mois de septembre, les autos « wattées » ont représenté 42 % des voitures immatriculées. Cette hausse s’explique par l’explosion des prix des carburants, mais aussi par l’élargissement de l’offre de voitures électriques.

Il est vrai que dans la gamme des constructeurs, les voitures thermiques marquent le pas laissant de plus en plus de place aux voitures électriques. Ainsi, la plupart des nouvelles générations d’autos passent à l’électrique. Mais la nouvelle génération électrique peut cependant laisser la génération thermique poursuivre sa vie encore quelques mois. Lui laissant même la possibilité de rester plusieurs années dans la gamme du constructeur.

L’Alpine A110 passe à l’électrique !

Chez Volkswagen, l’apparition de la Volkswagen électrique ID.Polo n’entraîne pas pour autant la disparition de la Volkswagen Polo thermique qui poursuit sa route. Chez Peugeot, l’arrivée de la nouvelle Peugeot E-208 dans le courant de l’année 2027 va laisser tranquille pendant un temps la Peugeot 208 actuelle qui devrait bénéficier d’un restylage. Mais ce n’est pas toujours le cas puisque chez les citadines encore, la nouvelle Renault Twingo n’est plus qu’électrique et se nomme E-Tech (elle fournit sa technologie électrique à la nouvelle Dacia Spring et à la future Nissan Pixo), tout comme la dernière génération de Nissan Micra (arrivée en 2025) qui a repris la base technique de Renault 5 E-Tech et a troqué ses moteurs thermiques pour s’équiper de batteries et d’électromoteurs. Plus grave, alors que l’Alpine A110 thermique a montré tout l’intérêt d’avoir une héritière de l’A110 des années 1960 et 1970, en étant aussi agile et performante, sa remplaçante électrique veut faire pareil en transportant 400 kg de plus, on lui souhaite bonne chance. Malgré tout, ce passage à l’électrique ne devrait pas l’empêcher de devenir une star, en profitant de l’engouement du public pour sa devancière qui va devenir un véritable collector et dont les tarifs devraient très rapidement s’envoler en occasion.

Le nouveau Nissan Juke change complètement de style

Parmi les nouveautés qui arrivent au sein des concessions automobiles, il y aura bien sûr des SUV, une catégorie qui se porte toujours bien. Il y a ainsi le nouveau Volkswagen ID.Cross électrique, d’ores et déjà disponible à la commande. Et l’on attend la nouvelle génération du Nissan Juke qui n’est qu’électrique et adopte un style que l’on peut qualifier de « polygonal ». Il arrive en 2027 en France, tout comme le nouveau Nissan X-Trail hybride qui sera très proche du Nissan Rogue qui vient d’être dévoilé aux États-Unis. Des SUV, il y en aura aussi pour les marques chinoises qui vont se presser Mondial de l’auto à Paris. L’offre des marques chinoises s’élargit et si la plupart des nouvelles autos chinoises en Europe sont des hybrides rechargeables, les électriques gagnent aussi du terrain et en gagneront de plus en plus grâce à une production qui devrait intégrer le sol européen. Cette production « made in Europa » des électriques va leur permettre d’échapper aux surtaxes d’importation décrétées par l’UE (qui ne pénalisent pas, pour le moment, les « plug-in ») et elles pourront ainsi bénéficier des aides européennes à l’achat genre « coup de pouce ».

Pluie de nouveautés chinoises sur la France !

Parmi les marques chinoises qui devraient faire parler d’elles dans les prochains mois, on trouve la marque Aion (de GAC qui produit ses autos chez Steyr en Autriche) qui va proposer une berline de 4,27 m Aion UT et un SUV de 4,60 Aion V. Il y a aussi Leapmotor qui avec l’aide du groupe Stellantis qui en est devenu actionnaire fait beaucoup parler d’elle en France. Elle va, après le SUV urbain Leapmotor B03X, lancer la citadine Leapmotor B03 en 2027. La marque MG Motor est elle aussi importante sur le marché français et sa gamme s’élargit de jour en jour. Elle se lance même dans le haut de gamme avec les Im5 et Im6. On peut également citer Geely qui avec sa nouvelle E2 propose une citadine électrique de la taille d’une citadine polyvalente, mais au tarif d’une Renault Twingo E-Tech. On continue avec Denza qui avec sa Denza Z propose une super sportive électrique de plus de 1 000 ch. On peut citer aussi Dongfeng (partenaire de Peugeot en Chine) qui va proposer sa marque Forthing en France avec une offre électrique importante comprenant le grand SUV Forthing V6 à 6 places, la berline S7, un SUV urbain Friday, etc. Enfin, la marque de luxe Xpeng va profiter du Mondial pour lancer en 2027 son très grand et luxueux SUV électrique Xpeng G9L qui peut accueillir jusqu’à six passagers dans un grand confort.

La BMW iM3 électrique, bientôt une référence !

Parmi les voitures qui vont faire également l’actualité en 2027 et dont nous vous présentons certaines plus en détail au chapitre suivant, il y aura des sportives comme l’Audi Nuvolari, un bolide hybride rechargeable de 1 001 ch. La BMW i3M qui va devenir une référence pour les berlines sportives électriques avec sans doute une puissance pouvant atteindre les 1 000 ch. L’année 2027 verra les premières livraisons de l’héritière de la Renault 5 Turbo des années 1980, il s’agit de la Renault 5 Turbo 3E, une propulsion électrique de 555 ch. Mais l’on fêtera aussi l’arrivée de la nouvelle berline compacte Citroën C4 qui devrait être électrique et hybride et du Mercedes « mini » Classe G électrique, tandis que l’on attend également la nouvelle DS N°3 qui devrait arriver en 2027. Elle se débarrassera de ses habits de SUV pour devenir une citadine à cinq portes. Il s’agit d’un retour aux sources, puisque la première DS3 vendue au départ sous la marque Citroën était une petite citadine à 3 portes. On assistera aussi à la montée en puissance des nouvelles Dacia Spring électrique et du break haut sur roues de la marque roumaine, le Dacia Striker. Mais celle qui pourrait mettre tout le monde d’accord pourrait être l’électrique d’entrée de gamme, la Volkswagen ID. 1 (qui pourrait se nommer ID.Up ou ID.Every1), une mini-citadine qui va devenir la rivale de la Renault Twingo E-Tech.