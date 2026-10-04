Coup de projecteur sur les nouveaux modèles qui vont marquer l’année 2027. Les futures stars du marché qu’il ne faudra pas manquer.

Aion UT

Guangzhou Automobile Group Co. Ltd (en abrégé GAC) dispose de la marque Aion dans son portefeuille, une marque de modèles 100 % électrique qui est inconnue en France, mais devrait faire parler d’elle l’an prochain en débarquant dans l’Hexagone. On pourra se faire une idée plus précise sur cette marque en visitant son stand au Mondial de l’auto à Paris (du 12 au 18 octobre, ouverture au public à partir du 13 octobre) à la porte de Versailles. Sur place, la marque va présenter son nouveau SUV de 4,61 m de long, le Aion V et surtout la berline compacte de 4,27 m de long, la Aion UT. Cette dernière est assemblée dans l’usine de Steyr en Autriche et se veut la rivale de la Renault Mégane E-Tech et Volkswagen ID.3 Neo. Étant donné que cette auto est vendue sur certains marchés européens à moins de 28 000 € avec 8 ans de garantie, elle pourrait bien faire un malheur dans nos contrées.

Alpine A110

La nouvelle génération d’Alpine A110 qui est apparue en 2017 et qui a relancé la marque au « A » fléché a pris sa retraite et laisse donc sa place à une A110 à motorisation électrique. Grâce à l’utilisation d’une plateforme moderne baptisée APP pour Alpine Performance Platform, la marque de Dieppe promet que son auto sera aussi agile que celle qu’elle se charge de remplacer, ce qui n’est pas évident. Car si l’Alpine A110 qui est née en 2017 a été encensée par la presse pour son agilité, la présence d’une motorisation électrique associée à des batteries (une à l’avant et une à l’arrière) devrait porter le poids de l’ensemble à 1 500 kg. Cela fait dans les 400 kg de plus pour cette auto sportive. Bien entendu, les ingénieurs d’Alpine ont prévu le coup et la puissance sera revue à la hausse et devrait atteindre 400 ch au lancement, soit 75 ch de plus que l’A110 R Ultime qui a été la dernière version thermique produite. Ils ont également peaufiné le refroidissement de la bête, car lors d’une utilisation sur circuit la plupart des sportives électriques se mettent en défaut si on les sollicite de trop et Alpine voudrait garantir une utilisation piste intensive sans que ce problème apparaisse. Contrairement à sa devancière, l’Alpine A110 ne sera pas seule puisque la marque de Dieppe prévoit de créer un spider de cette auto et aussi une version 2 + 2 qui pourrait se nommer Alpine A310. Mais il faudra attendre et pour le moment on se contentera de découvrir un peu de la ligne de la nouvelle A110 à l’ouverture du Mondial de l’auto où la marque va présenter cette auto sous la forme d’une sculpture. Un « drapé bleu » (photo) qui montre le modelé de l’avant, du toit et une partie des flancs de la future A110. Mais pour découvrir l’intégralité de la bête et sa fiche technique, il faudra patienter jusqu’en 2027.

Audi Nuvolari

Premier modèle de série à incarner la nouvelle philosophie du design Audi, l’Audi Nuvolari est aussi la première supercar hybride de la marque d’Ingolstadt. Avec ses lignes tendues et ses surfaces lisses, elle affiche un style monolithique qui peut surprendre, mais qui ne laisse pas indifférent. Cette beauté sculpturale est une série limitée de 599 unités seulement dont le tarif est de 500 000 €. Pour ce prix on a droit à une auto dont le nom est mythique puisqu’il est celui de Tazio Nuvolari, un pilote italien de légende, on a droit aussi à une carrosserie en fibre de carbone, un habitacle au style sportif et épuré (l’ambiance est très haut de gamme), un V8 suralimenté hybride rechargeable (la motorisation vient de la Lamborghini Temerario et a bénéficié d’une cure de vitamines) dont la puissance atteint les 1 001 ch. Le V8 4.0 biturbo est placé en position centrale et il est associé à trois électromoteurs à flux axial dont deux sont placés sur l’essieu avant (d’où la transmission intégrale Quattro) tandis que le troisième prend place entre le moteur et la transmission. Tout est fait pour que cette auto affiche des performances élevées, ainsi l’aileron arrière est rétractable et il est adaptatif. Il peut se déployer sur trois positions selon le besoin d’appui en fonction de la dynamique de conduite et du mode de conduite sélectionné. Ainsi lorsqu’il est rétracté il minimise la traînée et peut également basculer lors des freinages et en courbe pour maximiser l’appui (jusqu’à 400 kg d’appui). Avec cette auto, le 0 à 100 km/h s’effectue en 2,6 secondes et la vitesse maximale dépasse les 350 km/h sur circuit.

BMW i3M

Le passage à l’électrique pour BMW s’accompagne souvent, mais pas toujours, de l’utilisation de la nouvelle plateforme Neue Klasse, conçue spécialement pour les véhicules électriques. C’est cette plateforme qu’utilise la nouvelle BMW i3, alors que la nouvelle BMW Série 3 se contente de la plateforme CLAR de la précédente génération. La BMW i3 dans sa déclinaison la plus performante affiche aujourd’hui 469 ch et la BMW i3M fera beaucoup mieux, car elle devrait développer dans les 1 000 ch. Il se dit aussi que la voiture pourrait évoluer dans le temps, avec 700 ch au lancement et jusqu’à 1 300 ch plus tard, sur les versions les plus exclusives. Cette puissance phénoménale sera fournie par quatre électromoteurs, des éléments assez réduits pour être placés dans les roues (un moteur par roue) ce qui permettra de disposer d’une transmission intégrale. Enfin, grâce à une transmission BMW M eDrive dont la technologie permet de répartir le couple entre les essieux, mais aussi entre chacune des roues, l’agilité sera optimale et le contrôle de l’auto sera exceptionnel sur route sèche ou humide. La voiture, comme toutes les BMW M3 qui l’ont précédée, l’i3M sera typée propulsion. A ce propos, avec l’arrivée dans la gamme de la BMW iM3, la BMW M3 ne va disparaître pour autant et une nouvelle génération de cette auto utilisant la plateforme CLAR et une motorisation thermique électrifiée devrait apparaître dans le courant de l’année 2027, elle viendra aux côtés de la nouvelle BMW Série 3 qui vient d’être dévoilée.

Citroën C4

En attendant la nouvelle Citroën 2CV électrique qui arrivera en 2028, Citroën devrait l’an prochain mettre au point la nouvelle génération de Citroën C4 que la marque devrait présenter en fin d’année 2027. Celle-ci reprendra la plateforme Smart Car qui sert déjà aux Citroën C3 et C3 Aircross. Allongée, cette base technique dont le coût de production est réduit permettra de disposer d’une berline compacte à prix attractif. Cette plateforme étant multi-énergies, elle permettra à la C4 de recevoir sous son capot, des motorisations hybrides et des motorisations 100 % électriques. La future Citroën C4 devrait être proche des 4,40 m de long (l’actuelle C4 mesure 4,36 m) et son style sera emprunté à celui du concept-car Oli (photo), en particulier au niveau de la partie arrière et du profil Fastback. Contrairement à ce concept-car, la C4 ne disposera pas d’un pare-brise vertical, mais très incliné et la ligne générale du modèle devrait être adoucie tout en restant relativement géométrique.

Leapmotor B03

Maintenant que le groupe Stellantis s’est associé avec la marque chinoise Leapmotor pour créer la coentreprise Leapmotor International (LPMI), cela permet à Leapmotor de vendre sur le Vieux Continent ses autos dans 850 points de vente Stellantis (150 concessions en France). Cette possibilité permet également à Leapmotor d’importer toujours plus de modèles en Europe. Après la petite T03, les SUV C10 et B10, le nouveau SUV B03X et la nouvelle berline compacte B05, ce sera au tour en 2027 de voir apparaître la citadine électrique Leapmotor B03. Il s’agit d’une citadine polyvalente, rivale d’une Renault 5 E-Tech. Cette auto s’équipe d’un moteur électrique placé à l’avant qui est disponible en deux niveaux de puissance : 95 et 122 ch. Ces motorisations se voient associées à des batteries 39,8 kWh ou 53 kWh, ce qui devrait permettre à cette auto de disposer d’une autonomie de plus de 400 km avec les ensembles les plus efficients. Mais c’est surtout par son tarif attractif que cette auto espère conquérir un large public.

Nissan Juke

Si je vous demande, qui se cache derrière un design polygonal inspiré des jeux vidéo et qui utilise une motorisation électrique ? Vous devez me répondre : le Nissan Juke. Car c’est en effet de la nouvelle génération du SUV urbain de Nissan qu’il s’agit. Toujours aussi original que les deux générations précédentes qui l’ont précédé, même si le deuxième opus est un peu rentré dans le rang, le Nissan Juke se réinvente en devenant plus moderne et en optant pour une motorisation électrique. Si les proportions du modèle ne semblent pas modifiées, le style déstructuré peut surprendre. De plus, le nouveau Nissan Juke opte pour la plateforme CMF-EV de la nouvelle Nissan Leaf ou de la Renault Mégane E-Tech. Alors qu’il fait partie du segment B tout en optant pour une plateforme du segment C, le Nissan Juke se révélera-t-il plus logeable que l’ancien ? Rien n’est moins sûr, d’autant que l’allure générale du modèle apparaît ramassée. Pour le moment, Nissan ne communique pas sur la fiche technique du modèle qui pourrait recevoir selon nos informations des batteries LFP en entrée de gamme et des batteries NMC en haut de gamme. On devrait en savoir plus au printemps prochain lors de son lancement.

Peugeot E-208

Avec un style inspiré du concept-car Polygon (photo), la future Peugeot E-208 devrait faire sensation lorsqu’elle sera dévoilée dans le courant de l’année 2027. Tout d’abord parce que ce sera le premier modèle du groupe Stellantis à utiliser la plateforme STLA-One et qu’à bord on va découvrir le volant futuriste hypersquare en forme de rectangle aux coins arrondis. Ce dernier, et c’est aussi une première, sera associé à une direction steer by wire, c’est-à-dire entièrement électrique. Cela fait beaucoup pour un modèle qui doit donner un coup de fouet à la gamme du constructeur au lion et qui doit obtenir de bons résultats de vente pour faire basculer Peugeot dans l’air du tout électrique. Car ce modèle, alors que la plateforme STLA One est multi-énergies, ne devrait pas être disponible avec un moteur thermique, mais uniquement avec des motorisations électriques. Les motorisations thermiques, c’est pour l’actuelle génération de Peugeot 208 qui devrait recevoir un nouveau restylage afin de poursuivre sa route le plus longtemps possible.

Renault R5 Turbo 3E

C’est à l’été 2027 que seront livrés les premiers exemplaires de la Renault R5 Turbo 3E qui va être produite à 1 980 unités. Pourquoi 1 980 exemplaires ? Parce cette auto est la réincarnation de la Renault 5 Turbo née en 1980. Une auto qui, contrairement à ce que son nom indique, n’a plus de turbo, mais une motorisation électrique haute performance. En effet, elle dispose d’électromoteurs placés dans les roues arrière (un dans chaque roue), qui développement la coquette puissance de 555 ch et 4 800 Nm de couple disponible immédiatement. Il est bon de rappeler que la Renault 5 Turbo de 1980 n’affichait que 160 ch et 206 Nm de couple. Cette puissance démesurée permet à la nouvelle Renault R5 Turbo 3E de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes, alors qu’il fallait 6,9 secondes à la R5 Turbo originelle pour faire de même. La vitesse maxi de cette électrique est limitée à 270 km/h, soit 70 km/h de mieux. Si l’on reste sage au volant, l’autonomie annoncée est de 400 km et grâce à la plateforme électrique de 800 volts qui équipe cette Renault R5 Turbo 3E, il suffira de 15 minutes pour voir la charge de la batterie (70 kWh utiles) passer de 15 à 80 %. À condition toutefois de trouver une borne acceptant les 300 kW, la puissance de charge en courant continu de cette auto étant de 350 kW. On attend avec impatience les premiers essais de cette auto affichée à 160 000 €.

Volkswagen ID. 1

Les nouvelles normes antipollution ont mis à mal la production des mini-citadines thermiques. Mais la catégorie reprend du poil de la bête grâce aux motorisations électriques qui ne rejettent pas de CO2 dans l’atmosphère. Afin de lutter contre la Renault Twingo E-Tech, la marque de Wolfsburg va lancer en 2027 la petite Volkswagen ID.1 qui pourrait se nommer ID.Up ou bien encore ID.Every1 du nom du concept-car (photo) dont la voiture de série va s’inspirer. La future ID.1 devrait être fidèle au concept-car en ce qui concerne son style, mais aussi sur le plan technique. Conçue sur la plateforme MEB à traction avant, la Volkswagen ID.1 devrait disposer d’une motorisation de 95 ch et d’une capacité de batterie lui permettant une autonomie de 250 km minimum. La voiture pourra rouler jusqu’à 130 km/h en pointe et son gabarit de 3,88 m lui permettra d’accueillir quatre personnes à bord et de disposer d’un volume de chargement de 305 litres. Si la citadine polyvalente ID.Polo est proposée à 24 995 € (hors prime) avec un électromoteur de 116 ch et une batterie de 37 kWh, l’ID.1 est annoncée par le constructeur en entrée de gamme à 20 000 € (hors prime).