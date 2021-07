Le Top 100 des ventes de voitures au premier semestre 2021

La 208 championne

Déjà reine des ventes en 2020, la Peugeot 208 avait pris le large en début d'année face à sa meilleure ennemie, la Clio. Cette dernière a été ralentie par l'absence momentanée de moteurs diesel. Mais elle s'est relancée vers la fin du semestre… sans toutefois parvenir à faire son retard. La championne de la première moitié de l'année reste donc la 208, avec 48 515 ventes. Renault a immatriculé 47 458 Clio.

Le 2008 roi des SUV

La Citroën C3 est sortie du podium. À la place, en 3e position, il y a le 2008, qui conserve ainsi son titre de SUV le plus vendu, avec 40 604 exemplaires. Il devance nettement le Captur, 6e du général avec 32 281 ventes. Il est aussi impacté par l'arrêt du diesel. Revigoré par son restylage, le 3008 reste 7e du général.

Carton pour les Sandero et Yaris

Descendue en 5e place, la C3 est derrière la nouvelle Dacia Sandero, qui fait des débuts en fanfare. Autre début canon, celui de la quatrième génération de la Yaris. La Toyota est 8e, gagnant deux places. La Twingo et la Mégane sont 9e et 10e.

Les sensations Tesla Model 3 et Hyundai Tucson

Les ventes de la Model 3 ont explosé. Au point que l'américaine intègre le Top 20 et s'offre le titre de voiture électrique la plus vendue, avec 13 084 exemplaires, devant la Renault Zoé, 20e avec 10 797 exemplaires.

Autre surprise : les débuts canons du nouveau Hyundai Tucson, qui termine le semestre en 25e place, avec 9 381 ventes. Il fait ainsi mieux que le Volkswagen Tiguan (31e, 7 865 ventes) !

La Golf battue par la Corolla

Autrefois proche du top 10, la Golf n'est que 27e, avec seulement 9 001 ventes. Elle est ainsi derrière la Toyota Corolla et ses 9 612 exemplaires. Il faut dire qu'elle est concurrencée en interne par le T-Roc, qui fait mieux avec 11 127 livraisons. À noter que la japonaise talonne la nouvelle Citroën C4, écoulée à 10 034 exemplaires.

Le DS7 se vend mieux que la DS3

Petite surprise, le plus gros et le plus cher DS 7 Crossback fait mieux que le modèle urbain DS 3 Crossback. Avec 6 985 ventes, le premier fait ainsi mieux que ses concurrents allemands. Du côté de ces derniers, la Classe A est loin devant les Série 1 et A3. À noter chez Audi : le Q3 Sportback se vend mieux que le Q3 classique.

Ces bonnes surprises

La Suzuki Swift est 38e (6 276 ventes) faisant ainsi mieux qu'une Seat Ibiza. Le Volvo XC40 bat le BMW X1 (4 774 ventes contre 4 579). Le Mercedes GLB arrive devant le Classe B et le GLC.

Ces mauvaises surprises

Le nouveau Juke n'est que 43e (5 443 ventes). La Ford Focus a été éteinte par le Puma, avec seulement 2 331 ventes pour la compacte, 92e. On s'attendait aussi à mieux pour la nouvelle Seat Leon, 87e avec 2 547 ventes.

Tableau réalisé par le CCFA