Avec des tarifs serrés et une polyvalence accrue, les citadines électriques deviennent les stars du marché. Et il y a encore du beau monde à découvrir.

Le plein de nouvelles citadines électriques, c’est que nous vous proposons de découvrir dès maintenant. Mais cette liste n’est pas exhaustive car dans les prochains mois, il est évident que d’autres nouveautés faisant de cette catégorie, qui regroupe les mini-citadines et les citadines polyvalentes, devraient apparaître. Continuez à suivre de près l’actualité sur le site Caradisiac pour être à la pointe de l’actualité de toutes les nouveautés électriques.

BYD Dolphin Surf

Pour la prochaine génération de la BYD Dolphin Surf, le constructeur chinois BYD va tout modifier. Cette petite auto va grandir pour devenir une citadine polyvalente de 4,21 m de long, soit quarante centimètres de plus. En plus d’une taille conséquente, la future BYD Surf s’équipe d’une motorisation de 129 ch et devrait avoir une autonomie de 400 kilomètres. La production de cette auto pourrait être réalisée en Europe, puisque la marque possède déjà une usine en Hongrie, d’où pourrait sortir cette future Dolphin Surf. De plus, la marque BYD veut disposer rapidement de trois autres usines européennes, dont une sera chargée de produire des batteries. Pour ses futures usines, BYD privilégierait de racheter des usines plutôt que de partir d’une feuille blanche de manière à activer plus rapidement la production.

Citroën 2CV

C’est à l’occasion du Mondial de l’automobile à Paris en octobre que l’on découvrira le visage de cette nouvelle Citroën 2CV, vraisemblablement sous la forme d’un concept-car. Plus moderne que son ancêtre, elle sera dotée d’une motorisation électrique suffisamment performante pour ne pas être limitée à un usage urbain. Ce pourrait être le premier modèle d’une nouvelle catégorie E-Cars, inspirée des kei cars japonaises. Une nouvelle catégorie E-Cars voulue par l’Union Européenne afin de proposer des voitures abordables (moins de 15 000 € hors prime), d’une taille compacte (la nouvelle 2CV devrait mesurer environ 3,70 m de long). Les constructeurs, dont ceux du groupe Stellantis sont pour, mais demande à l’UE que le cahier des charges sécuritaire pour ces autos soit allégé par rapport à celui des voitures particulières afin de garantir des prix bas pour le consommateur, ce qui est loin d’être gagné. C’est pour cela que cette nouveauté d’entrée de gamme ne sera pas disponible avant 2028, en espérant que d’ici là l’UE se soit décidée, sinon le tarif pourrait être plus élevé si le constructeur est obligé de suivre la réglementation VP. 2028, ce sera juste quatre-vingts ans après la découverte de la première 2CV au Salon de l’auto. Espérons que la future 2CV électrique obtienne le même succès que son ancêtre. La Citroën 2CV ne sera pas la seule E-Cars chez Stellantis puisque Fiat va produire la sienne (un concept-car est également prévu au Mondial de Paris) et une autre marque du groupe (Citroën, Opel ?) pourrait disposer d’une auto de ce type.

Dacia Spring

La nouvelle Dacia Spring n’a plus rien à voir avec le modèle précédent. Tout d’abord, la nouvelle Spring dispose de la même plateforme (RGEV Small) que la Renault Twingo E-Tech et se dote de la même motorisation de 80 ch et de la même batterie de 27,5 kWh. Mais le plus important est ailleurs, puisque la Dacia Spring est désormais produite en Europe et elle bénéficie des aides pour faciliter l’achat d’une voiture électrique. Ainsi, alors qu’elle est proposée à partir de 17 900 €, l’aide « coup de pouce » permet de baisser (au minimum) son tarif de 3 620 € ce qui lui permet d’être affiché en dessous des 14 000 €. De plus, cette aide pourra être améliorée par un « surbonus », lorsque sa batterie sera assemblée en Europe, ce qui n’est pas encore le cas. Enfin, par rapport à la Twingo, la nouvelle Spring affiche un design fait de formes géométriques bien différent de celui de la Twingo et cela lui donne un air plus robuste que la précédente génération. Présente au Mondial de l’auto, elle est déjà configurable sur le site du constructeur.

Geely E2

Nouvelle venue sur le marché, la Geely E2 est proposée en entrée de gamme avec une motorisation de 81 ch et 256 km d’autonomie (batterie de 35 kWh) à 20 990 euros, mais sans aucune aide à l’achat puisqu’elle est importée directement de Chine. Cette auto qui mesure 4,14 m de long vient concurrencer les Renault 5 E-Tech et Volkswagen ID.2. L’essai de cette auto sur Caradisiac nous permettra de savoir si elle a suffisamment d’atouts pour convaincre face à ses rivales européennes.

Kia EV1

Prévue pour la fin de l’année 2027, la citadine Kia EV1 affichera une taille équivalente à celle de la Kia Rio (qu’elle se charge de remplacer) et devrait venir marcher sur les plates-bandes de la Renault 5 E -Tech. Cousine technique du SUV Kia EV2, cette citadine polyvalente devrait reprendre la plateforme E-GMP de celui-ci et donc être dotée d’une architecture électrique de 400 volts. Elle devrait être produite en Slovaquie comme le Kia EV2 et pourra bénéficier des aides « coup de pouce » pour les modèles électriques produits en Europe.

Leapmotor B03

Citadine de 4,18 m de long, la Leapmotor B03 va arriver en Europe prochainement en étant importée de Chine. Plus tard, elle pourrait être produite sur le continent européen dans l’usine de Saragosse en Espagne, ce qui pourrait lui permettre d’obtenir l’écoscore nécessaire à l’obtention des diverses aides à l’achat. Dans sa version chinoise, cette auto utilise des batteries LFP de 39,8 kWh ou 53 kWh lui permettant une autonomie d’environ 330 à 420 km selon le cycle WLTP. La Leapmotor B03 dispose de motorisations de 95 ou 122 ch et peut atteindre les 160 km/h en vitesse de pointe.

MG Go !

MG Motor poursuit son offensive en Europe et prépare une rivale de la Renault 5 E -Tech. Celle-ci pourrait se nommer MG Go, comme celui du très joli concept-car censé la représenter. Elle pourrait aussi se nommer tout simplement MG2. Quoi qu’il en soit, cette auto va utiliser la plateforme E3, la même que celle de la nouvelle berline compacte MG4 Urban et devrait afficher 400 km d’autonomie. Ce modèle viendra d’abord de Chine vers la fin de 2027. Mais dans le courant de l’année 2028, il devrait être assemblé à partir d’un kit CKD provenant de Chine dans l’usine que va ouvrir SAIC (le groupe chinois propriétaire de MG Motor) à Ferrol en Espagne.

Mini Cooper

En plus d’un modèle électrique de taille réduite (de 3,60 m de long environ contre 3,88 m actuellement pour la version à trois portes) et d’un tarif plus abordable pour s’en aller lutter contre la Renault Twingo E-Tech, la marque anglaise travaille sur la nouvelle génération qui apparaîtra en 2032. Celle-ci pourrait reprendre le style de la première Mini « Made in BMW » et surtout adopter des roues arrière motrices. Car l’actuelle Mini électrique utilise une base technique chinoise de chez Great Wall Motor (elle est d’ailleurs produite en Chine pour le moment) et pourrait utiliser la nouvelle architecture Gen6 de BMW qui équipe les modèles Neue Klasse du groupe allemand.

Nissan Pixo

On en saura plus le 23 septembre prochain quand cette Nissan Pixo sera dévoilée. Mais déjà on sait qu’elle utilise de nombreux composants de la Renault Twingo E-Tech dont la base technique RGEV Small (ex-AmpR Small) et l’électromoteur de 80 ch provenant de chez Shanghai e-Drive, tandis que la batterie LFP de 27,5 kWh est produite en Hongrie par le fabricant chinois CATL. Sur le plan du style, la Nissan Pixo se différenciera de la Twingo par une face avant plus anguleuse et des projecteurs bien différents de celle de la petite française. Elle devrait arriver dans les concessions dans le courant de 2027.

Peugeot E-208

Extrapolation de la base technique STLA Small, la nouvelle plateforme STLA One va être inaugurée par la future Peugeot E-208 qui ne sera disponible qu’en version 100 % électrique et cela même si la base STLA One est multi-énergies. Cette petite auto qui arrivera en 2028, affichera le nouveau style Peugeot inspiré du concept-car Polygon (photo) présenté l’an dernier. Cette auto devrait faire sensation avec ses nouveaux équipements high-tech dont une direction entièrement électrique et son volant futuriste baptisé hypersquare. Elle devrait disposer au lancement de motorisations de 120 ch à 180 ch et de batteries de 40 kWh et 55 kWh. L’autonomie de cette auto pourrait approcher les 500 km avec les versions les plus haut de gamme. Dans le cadre du Mondial de l’auto, Peugeot pourrait nous faire la surprise de présenter un concept-car préfigurant la future Peugeot E-208.

Smart #2

Avec la Smart # 2 c’est le grand retour de la Smart Fortwo qui s’annonce. Le modèle de série est prêt et devrait être présenté dans le cadre du Mondial de l’auto à Paris en octobre. Héritière de la Fortwo de 1997, cette auto restera une simple deux places et son lancement commercial est prévu pour la fin de l’année pour des livraisons en 2027. Et pour son style, il n’y a plus de suspense puisque le ministère de l’industrie chinois a publié sa fiche avec des photos et quelques informations. On sait qu’elle mesure 2,75 m de long, qu’elle dispose d’un moteur de 80 ch et d’une batterie de 35,7 kWh, ce qui devrait lui permettre d’atteindre les 300 km d’autonomie.

Toyota Yaris +

La future génération de Toyota Yaris qui arrivera en 2028 s’équipera d’une plateforme multi-énergies qui pourra accueillir des motorisations hybrides et 100 % électriques. C’est pour cela que la cinquième génération de Toyota Yaris hybride se nommera Yaris, tandis que la variante électrique devrait se nommer Yaris + pour montrer la différence. Cette version pourrait être produite en France aux côtés du SUV Toyota Yaris Cross qui concentre aujourd’hui la presque totalité de la production dans l’usine d’Onnaing près de Valencienne. Ou bien alors, c’est de l’usine tchèque de Kolin que sortira cette petite auto qui produite en Europe aura droit aux aides pour les voitures électriques.

Volkswagen ID. 1

Alors que Volkswagen est en pleine campagne de lancement de sa nouvelle ID.Polo et prépare l’arrivée de la version sportive ID.Polo GTI, la marque de Wolfsburg travaille sur une mini-citadine électrique qui pourrait prendre le nom de ID.1 ou ID.Up ou bien encore ID.Every1 comme celui du concept-car présenté en 2025. De ce concept,-car, la mini-citadine Volkswagen devrait s’inspirer fortement en ce qui concerne son style. Elle devrait arriver dans le courant de l’année 2027 et être proposée à un tarif attractif afin de pouvoir se mesurer à la Renault Twingo E-Tech qui devrait devenir l’une de ses plus grandes rivales.