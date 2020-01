Calendrier 2020 - Hybrides et électriques – Renault Captur et Clio hybrides en approche, les nouvelles Peugeot 208, Fiat 500 et la Ford “Mustang“ se mettent à l’électrique

Janvier

Ferrari SF90 Stradale

Supercar hybride, la Ferrari SF90 Stradale dispose d’un moteur V8 thermique de 780 ch et de trois moteurs électriques de 220 ch, leur association avec le V8 4 litres affiche 1000 ch de puissance cumulée. Deux moteurs sont placés sur les roues avant et permettent à la Ferrari SF90 Stradale de rouler en électrique (jusqu’à 135 km/h), l’autonomie annoncée est de 25 km. Ils servent aussi à faire rouler cette supercar en marche arrière, la boîte de vitesses à huit rapports ne possédant pas de rapport de marche arrière. Un troisième électromoteur est un générateur placé entre le moteur et la boîte de vitesse il n’a qu’une fonction de boost. En utilisant le mode e-Drive et le deux moteurs électrique, la Ferrari SF90 Stradale est une simple traction, avec les moteurs électriques et le bloc thermique c’est une quatre roues motrices. La Ferrari SF90 Stradale effectue le 0 à 100 km/h en 2s5, sa vitesse maximale est de 340 km/h.

Ford Explorer

Le Ford Explorer arrive enfin en France, c’est une première pour ce modèle américain à sept places. Afin d’échapper au malus écologique, il n’est disponible qu’en version hybride rechargeable. Ce système combine un V6 3.0L EcoBoost de 350 ch à un bloc électrique de 100 ch. La puissance totale est de 450 ch. Transmission intégrale i-AWD et boîte automatique 10 vitesses sont aussi de la partie et l’autonomie en mode électrique atteindrait les 40 km. Les émissions de CO2 sont limitées à 71 g/km (selon la norme WLTP). Les tarifs débutent à partir de 77 000 €.

Peugeot e-208

La nouvelle Peugeot 208 se convertit à l’électrique et prend la dénomination Peugeot e-208 pour adopter une motorisation sur batteries de 136 ch (82 ch en mode Eco, 109 ch en mode Normal et 136 ch en mode Sport) avec une autonomie de 340 km (WLTP) selon le constructeur. Plus proche de 300 km dans la vraie vie. Sur le plan de la conduite, la Peugeot e-208 reste une Peugeot et si le poids des batteries se fait sentir c’est dans les changements de cap, la version électrique étant moins agile que la version thermique. Les tarifs de la Peugeot e-208 débutent à partir de 32 100 €, un tarif plus abordable que la Renault Zoe qui est sa principale concurrente. Comme la citadine, le SUV Peugeot e-2008 adopte la même motorisation électrique.

Février

Citroën C5 Aircross Hybrid

De l’hybride plug-in pour le grand SUV Citroën C5 Aircross qui est disponible avec système Hybrid utilisant un moteur thermique 1.8 PureTech de 180 ch et un moteur électrique de 110 ch. La puissance cumulée est de 225 ch et le Citroën C5 Aircross Hybrid ne dispose pas du système Hybrid4 que l’on trouve sur le Peugeot 3008 et reste un simple deux roues motrices (traction). Il est affiché à partir de 39 950 € en finition Feel.

Jeep Renegade 4x4e

Le SUV urbain de Jeep se convertit à l’hybride rechargeable et devient Jeep Renegade 4x4e. Il ne perd rien de ses capacités de franchisseur en tout-terrain, mais grâce à la motorisation hybride rechargeable, il peut rouler en tout électrique sur une distance (selon le constructeur) de 50 km. Mais ce sera sans doute le mode Hybrid qui sera le plus utilisé. Il s’agit d’un mode automatique avec plusieurs applications possibles (neige, boue-sable, roc pour les franchissements les plus extrêmes et la nouvelle fonction sport), ce mode de conduite est associé à un système de récupération d’énergie au freinage. Sous le capot on trouve un moteur thermique 4 cylindres essence turbo GSE de 1.3 de 130 ou 180 ch avec une boîte automatique à 6 rapports et à l’arrière un moteur électrique. La puissance combinée est de 190 ou 240 ch selon la version. Originalité, l’arbre de transmission disparait, le moteur électrique actionnant seul, l’essieu arrière.

Kia XCeed et Kia Ceed SW

Deux Kia hybrides rechargeables sont prévues pour cette année. Le crossover Kia XCeed et le break Kia Ceed SW utilisent la motorisation du Kia Niro Plug-in et affichent 141 ch de puissance cumulée avec un couple de 265 Nm, l’autonomie en tout électrique serait de 60 km.

Mars

Audi e-tron Sportback

L’Audi e-tron Sportback 100 % électrique est la variante coupé de l'Audi e-tron. Ce modèle est disponible en deux niveaux de puissance (313 et 408 ch). L’autonomie est de 345 km pour la version d’entrée de gamme et de 436 km pour le modèle le plus puissant. En entrée de gamme pour la version 50 (313 ch) le tarif est fixé à 74 900 €, 86 480 € pour la variante 55 de 436 ch.

BMW iX3

Premier SUV électrique du constructeur munichois, le BMW iX3 affiche une puissance de 286 ch avec une consommation inférieure de 20 kWh au 100 km ce qui lui autorise une autonomie de 440 km. D’une ligne proche de celle du BMW X3 thermique ce modèle pourrait faire de meilleures ventes que la très exclusive BMW i3. À noter qu’il n’y aura pas de transmission 4x4 pour le BMW Xi3, mais des roues arrière motrices.

Avril

Aiways U5

Créée il y a seulement trois ans trois ans la marque chinoise Aiways débarque en Europe avec un l’Aiways U5. Un gros SUV de 4,69 m de long qui embarque une technologie électrique dotée d’une puissance de 190 ch et d’une autonomie de 400 km environ. Ce modèle est annoncé sur notre marché à un tarif très concurrentiel de 25 000 €. Il vient d’obtenir trois étoiles au test Euro NCAP.

BMW X1 xDrive25e

Baptisé BMW X1 xDrive25e, le SUV compact de BMW adopte une motorisation hybride rechargeable composée d’un trois cylindres 1.5 turbo de 125 ch et d’un bloc électrique de 95 ch (puissance combinée de 220 ch), la batterie a une capacité de 9,7 kWh ce qui permettra au BMW X1 xDrive25e d’espérer rouler 57 km en mode tout électrique (cycle NEDC corrélé). Il est affiché à un tarif de 46 500 €

Honda Jazz Hybrid

C’est le grand retour de la Honda Jazz Hybrid en France, la précédente génération n’ayant pas eu le droit à venir chez nous elle n’existait qu’avec des motorisations thermiques. Ne boudons pas notre plaisir, puisque la nouvelle citadine japonaise adopte une nouvelle motorisation hybride avec deux moteurs électriques (système e:HEV). Trois modes de conduite sont disponibles : "Electric" qui n’utilise que les batteries, "Hybrid" où le bloc thermique sert de générateur d'électricité pour le second moteur électrique et "Engine" où l’on circule qu’avec l’aide du bloc thermique. Affichant toujours un style monospacisant, la Honda Jazz Hybrid se dote d’une instrumentation 100 % numérique et de nombreuses aides à la conduite. Cette auto existe aussi en version baroudeuse qui se nomme Honda Jazz Crosstar.

MG ZS EV

La marque MG revient en France, la marque anglaise est désormais propriété du groupe chinois SAIC et l’ancienne marque Morris Gararges espère bien connaître le succès en Europe avec son nouveau SUV électrique. Le MG ZS EV est doté d'un moteur électrique de 143 ch et l’autonomie annoncée est de 262 km (selon le cycle WLTP). En France, il s'affichera à un tarif d’entrée de gamme de 29 990 € (hors bonus). Bon élève, il vient d’obtenir la note de cinq étoiles au test Euro NCAP.

Renault Captur E-Tech Plug-in

Le nouveau Renault Captur “2“ utilise la plateforme de la Renault Clio 5 et peut désormais accueillir des motorisations hybrides. Une motorisation hybride rechargeable arrive sous le capot du SUV citadin, elle lui permet de rouler jusqu’à 135 km/h en électrique et l’autonomie est annoncée pour 65 km en cycle urbain WLTP et 50 km en cycle mixte WLTP. La motorisation hybride plug-in qui l’équipe affiche 160 chevaux. Le système est composé d’un bloc 1.6 essence de 91 ch couplé à deux moteurs électriques. Le premier (66 ch) sert à assister le moteur thermique et peut rester actif jusqu’à 135 km/h, le second (31 ch) récupère principalement l’énergie lors des phases de freinage et de décélération afin de recharger partiellement la batterie. Le conducteur peut sélectionner le mode de conduite qui lui convient, dont le mode Sport qui utilise la puissance des trois moteurs. Plus tard, le Renault Captur s’équipera de la motorisation hybride non plug-in de la Renault Clio, la citadine se contentant d’un seul type de motorisation hybride.

Renault Clio E-Tech

La cinquième génération de la Renault Clio se met à la page et adopte une motorisation hybride afin d’aller chasser sur le terrain des Honda Jazz Hybrid et Toyota Yaris. La Renault Clio hybride embarque un système E-tech de 140 ch. Ce système hybride se compose d’un bloc essence 1.6 de 91 ch et de deux blocs électrifiés : un alternodémarreur (15 kW) et un moteur électrique placé dans la boîte de vitesses (35 kW), ce dernier entraînant les roues. C’est au niveau de la transmission que cela se joue, il s'agit d'une transmission manuelle électrifiée et sans embrayage, constituée de deux arbres et de crabots permettant le passage direct d’un pignon à l’autre. Le constructeur promet une conduite tout en souplesse, grâce à cette transmission inédite qui gomme les ruptures de charge lors des passages des vitesses. L’auto peut rouler en mode tout électrique (jusqu’à 75 km/h) sur de courtes distances et ce système high-tech permettrait une réduction de la consommation en cycle urbain de l’ordre de 40 %.

Mai

Fiat 500 e

Alors que Fiat a annoncé que l’actuelle Fiat 500 et la Fiat Panda Cross se convertissent à la motorisation hybride, il prépare le lancement de la nouvelle Fiat 500 e qui utilisera un moteur électrique. On aura droit à un nouveau style pour cette auto qui pourrait adopter une architecture originale avec des portes arrière à ouverture antagoniste, la Fiat 500 e étant une cinq portes. Elle sera plus imposante que l’actuelle 500 tout en restant une mini-citadine. Elle devrait mesurer 3,80 m de long, soit 23 cm de plus que la 500 à moteur thermique. Cette auto sera produite dans l'usine de Mirafiori dont une nouvelle de montage lui est dédiée.

Opel Corsa-e

Opel peut dire merci à Peugeot qui lui prête la plateforme de la Peugeot 208 pour sa nouvelle Opel Corsa. Comme sa cousine française, l’Opel Corsa se dote d’une base technique qui peut être électrifiée et la version électrique de la citadine allemande répond au doux nom d’Opel Corsa-e. Avec un moteur électrique de 136 ch sous le capot, l’Opel Corsa-e peut rouler plus de trois cents kilomètres (330 km cycle WTLP) avec l’aide de ses batteries. Son tarif débute à 29 900 € (hors bonus écologique).

Maserati Alfieri

La Maserati Alfieri sera le tout nouveau coupé de la firme italienne. Il vient en remplacement de la Maserati GranTurismo et ne devrait être disponible qu’en électrique. Ce modèle sera sportif et le constructeur annonce un 0 à 100 km/h abattu en deux secondes environ. La vitesse de pointe dépasserait les 300 km/h. À Modène on s’active pour sortir ce bolide à temps pour le printemps.

Toyota Yaris

La plus française des japonaises, la Toyota Yaris produite dans l’usine Toyota près de Valenciennes n’existera plus qu’en hybride dans l’Hexagone. Dotée d’une nouvelle motorisation hybride constituée d’un bloc essence 1.5 de 91 ch, d’un bloc électrique et d’une batterie lithium-ion (nickel métal hydrure sur la précédente génération). La puissance est de 114 ch (14 ch de plus) et une baisse de 20 % de la consommation est annoncée par le constructeur. Les émissions de CO2 se réduisent aussi passant de 108 g/km à 85 g/km en cycle WLTP. Le style de la nouvelle Toyota Yaris est plus dynamique et la largeur augmente tandis que la hauteur diminue. Cela donne une auto plus trapue affichant un aspect plus robuste que l’ancienne génération. Elle fait le plein d’aides à la conduite et adopte un airbag central, placé entre les occupants des places avant. Les tarifs débutent à 20 950 €.

Juin

Cupra Formentor

Nouvelle marque appartenant à Seat, la marque Cupra se veut sportive et dynamique. Si le premier modèle de cette marque, le Cupra Ateca était un modèle Seat rebadgé Cupra, le Cupra Formentor est un modèle inédit. Un SUV compact qui disposera au lancement d’une motorisation hybride rechargeable de 245 ch. Très proche du concept-car dévoilé au dernier Salon de Genève en mars 2019, ce modèle devrait afficher des performances élevées et pourrait être proposé plus tard avec des moteurs thermiques plus puissants.

Volkswagen ID.3

La nouvelle famille d’électrique de Volkswagen arrive sur le marché. Le premier modèle Volkswagen ID.3 sera suivi d’un SUV compact ID.4, d’une citadine façon Polo ID.1, d’un SUV urbain ID.4, etc. La Volkswagen ID.3 de 4,26 m de long est une sorte de Volkswagen Golf électrique qui affiche un profil un peu monospacisant. Utilisant la nouvelle plateforme électrique MEB avec roues arrière motrices, cette auto est disponible au départ avec un électromoteur disposant de 204 ch (plus tard arrivera un moteur de 150 ch). Selon la batterie qui l’équipe (45, 58 et 77 kWh), l’autonomie est variable : 330, 420 et 550 km. Le premier prix avec le moteur de 150 ch et une batterie de 45 kWh est annoncé à moins de 30 000 €. Mais la Volkswagen ID.3 débute sa carrière avec une offre haut de gamme (1ST, 1ST Plus, 1ST Max avec moteur 204 ch et batterie 58 kWh) à partir de 40 000 €. À noter que la Volkswagen Golf 8 n’existera pas en électrique, mais des versions hybrides rechargeables sont prévues en 204 et 245 ch.

Juillet

BMW i4

BMW voulant d’ici à 2025 proposer 25 modèles électrifiés, la marque munichoise met les bouchées doubles pour arriver à ce résultat. C’est pourquoi cette année, en plus du iX3 on aura droit à la berline i4. Une auto électrique qui devrait disposer de quatre roues motrices, de plusieurs électromoteurs pour une puissance totale de 530 ch et d’une batterie de forte capacité (80 kWh) pour 660 km d’autonomie. Le dessin de cette auto sera proche du celui du concept,-car

Tesla Model S Plaid

La Tesla Model S Plaid s’annonce comme la concurrente directe de la Porsche Taycan. Pour rivaliser avec la berline allemande, la berline californienne se dote de trois moteurs et de grosses batteries pour garantir un niveau de performances élevées et une belle autonomie. Pour le moment, cette berline évolue sur le circuit allemand du Nürbrugring où elle court après le record de la voiture de série la plus rapide sur ce tracé, les 6'44''97 de la Lamborghini Aventador SVJ.

Volvo XC40 Recharge

Le SUV Volvo XC40 Recharge inaugure la gamme Recharge qui à terme désignera les modèles du constructeur suédois que l’on peut recharger : 100 % électrique et hybride rechargeable. Ce Volvo XC40 Recharge est le premier modèle électrique du constructeur (si l’on excepte le modèle Polestar 2, vendus sous la marque éponyme). Le Volvo XC40 Recharge se dote de deux moteurs électriques dont la puissance cumulée atteint les 408 ch. C’est un quatre roues motrices capable de passer de 0 à 100 km/h en 4s9. La vitesse maxi est limitée à 180 km/h et l’autonomie annoncée à 400 km selon le cycle WLTP.

Août

Mercedes EQA

C’est en France à Hambach dans l’usine Smart que sera assemblé le modèle d’entrée de gamme électrique de Mercedes. Le SUV Mercedes EQA sera très proche de la nouvelle génération du Mercedes GLA. Il reprendra la nouvelle plateforme EVA (conçue pour les véhicules électriques) et est capable d’accueillir un ou deux moteurs électriques ce qui donne des architectures différentes en fonction de la version choisie : traction, propulsion ou transmission intégrale.

Septembre

Mazda MX-30

L’originalité du SUV Mazda MX-30 ce sont ses portes à ouverture antagoniste, sous le capot il dispose d’un moteur électrique de 140 ch et pourrait comme sur le prototype Mazda e-TPV recevoir plus tard un petit moteur rotatif (Wankel) qui servira de prolongateur d’autonomie. Car l’autonomie annoncée de 200 km n’est pas le point fort de ce SUV électrique. C’est un peu court pour de longs voyages, mais correct pour une utilisation urbaine. On peut d’ores et déjà commander cette auto à partir de 34 400 € en édition spéciale de lancement “First Edition“ (hors bonus écologique de 6 000 €)

Octobre

Mazda3

La marque japonaise pourrait bien présenter à l’automne sa première motorisation hybride rechargeable sur la Mazda 3. Longtemps réfractaire à l’électrification de ses modèles, la marque Mazda y vient contrainte et forcée. Cette Mazda 3 hybride rechargeable pourrait être commandée en 2020, mais livrable en 2021.

Novembre

Audi Q4 e-tron

Alors que le SUV e-tron et sa déclinaison Sportback dispose d’une plateforme spécifique MLB Evo, l’Audi Q4 e-tron plus compact (4,59 m) se dote de la même plateforme MEB que la Volkswagen ID.3 et sera produit dans la même usine qu’elle, à Zwickau en Allemagne. Plus “abordable“ que le SUV Audi e-tron (dont le tarif débute à 72 300 €), le SUV compact Audi Q4 e-tron devrait être proposé, selon nos estimations, à partir de 55 000 €. Le concept-car présenté au Salon de Genève est proche du modèle définitif. Il dispose de deux moteurs électriques, un de 102 ch à l’avant et l’autre de 204 ch à l’arrière, une telle architecture qui permet la transmission intégrale devrait être disponible sur le modèle de série.

Nissan Ariya

Après la berline Nissan Leaf qui fait les beaux jours de l’offre électrique du constructeur japonais, c’est au tour d’un SUV de faire son apparition. Pour le moment on ne connaît de lui que les courbes du concept,-car Nissan Ariya présenté au Salon de Tokyo en 2019. Le modèle définitif devrait reprendre la même allure que le prototype et disposer d’un moteur électrique à l’avant avec deux possibilités de capacité de batteries (dont une qui permettrait une autonomie de 500 km), ce SUV sera donc dans ce cas un simple deux roues motrices (traction). Mais il existera aussi dans une version plus performante avec deux électromoteurs, un sur l’essieu avant l’autre sur l’essieu arrière, quatre roues motrices (système e-4ORCE) et doté d’une belle puissance (on parle de plus de 300 ch)

Décembre

Ford Mustang Mach-E

Une Ford Mustang en forme de SUV c’est ce qu’ose nous proposer la marque à l’ovale avec le Ford Mustang Mach-E. Un SUV électrique qui promet, car sa fiche technique est alléchante, en particulier en version GT dotée d’une carrosserie spécifique, d’une suspension pilotée MagneRide et de deux électromoteurs de 210 kW chacun. L’un placé à l’avant entraîne les roues avant, l’autre à l’arrière entraîne l’essieu arrière. Transmission intégrale donc pour cette version GT de 465 ch et 830 Nm de couple qui peut passer de 0 à 100 km/h en 5s2. Ce modèle existe aussi dans une version moins puissante de 258 ch avec le moteur placé sur l’essieu arrière (autonomie 450 km) ou de 377 ch (autonomie 540 km). Très grand (4,71 m) et très habitable avec un empattement généreux de 2,85 m, le Ford Mustang Mach-E veut se battre avec le Model Y de Tesla qui devrait arriver chez nous en 2021. Il est proposé à la vente à 48 990 € en version de base et à 69 500 € comme prix de lancement pour la version First Edition à quatre roues motrices qui sera la première livrée.

Seat El Born

Déclinaison espagnole de la Volkswagen ID.3, la Seat El Born dispose de la même plateforme MEB et devrait recevoir le même électromoteur de 204 ch. Pour se démarquer de sa cousine allemande et attirer le client, la Seat El Born devrait faire un effort sur les tarifs.