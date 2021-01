Nouveautés 2021 - Hybrides et électriques - Dacia Spring, Renault Mégane eVision, Renault Zandar : le groupe Renault fait le pari de l’électrique.

Janvier

Fiat 500 3+1

Une petite porte en plus du côté droit et la Fiat 500 électrique se fait plus pratique. Avec cette carrosserie asymétrique, la Fiat 500 devient Fiat 500 3+1. En revanche, elle conserve beaucoup des caractéristiques de la Fiat 500 électrique « normale » en particulier la même longueur de 3,63 m. L’accès aux places arrière est seulement facilité par cet ouvrant supplémentaire qui est à ouverture antagoniste. Elle reprend le moteur électrique de 118 ch et la batterie de 42 kWh équipant la 500 électrique. La Fiat 500 3+1 est disponible à partir de 29 500 € (finition Passion), soit 5 000 € de plus que la 500 trois portes.

Hyundai Santa Fe Hybrid 230 ch, Hybrid Plug-in 265 ch

Restylage important et profond pour le grand SUV Hyundai Santé Fe et l’on pourrait parler d’un nouveau modèle avec en ce qui concerne le style, une nouvelle signature lumineuse, une calandre élargie et rectangulaire et de nouveaux feux à LED à l’arrière avec entre eux un bandeau lumineux. À bord, les modifications sont également d’importance avec une planche de bord plus imposante, la console centrale qui fusionne avec le tableau de bord regroupe désormais les boutons de commande. Enfin, l’écran multimédia passe de 8 à 12 pouces et l’on trouve désormais une instrumentation numérique complétée par un affichage tête haute. En adoptant une plateforme modulaire plus rigide, le Hyundai Santa Fe élargit son offre de motorisations de deux moteurs hybrides. Il s’agit d’une part d’un 4-cylindres essence suralimenté associé à un moteur électrique alimenté par une petite batterie. Le tout affiche 230 ch aux roues. Cette motorisation hybride se recharge au freinage et à la décélération. Le moteur électrique intervient à basse vitesse pour aider le véhicule à se lancer. La deuxième motorisation du Hyundai Santa Fe Hybride est rechargeable, elle affiche une puissance de 265 ch et l’autonomie est (théoriquement) de 45 km selon la norme WLTP.

Suzuki Across hybride rechargeable

Vous trouvez un air de ressemblance entre le Toyota Rav4 et le nouveau Suzuki Across, quoi de plus normal le modèle de chez Suzuki est un Rav4 rebadgé avec une partie avant spécifique (projecteurs, calandre, boucliers). Ce modèle reprend la motorisation hybride rechargeable du Rav4 avec un moteur 2.5 essence et deux blocs électriques, un à l’avant l’autre à l’arrière ce qui fait de ce Suzuki Across un véhicule à quatre roues motrices. La puissance est de 306 ch et le modèle peut rouler en mode tout électrique sur 75 kilomètres. Le prix de départ de la 1 édition de ce modèle est de 53 990 €.

Suzuki Swace Hybride

Grâce à la collaboration entre Suzuki et Toyota, la marque Suzuki bénéficie de certains avantages dont celui d‘exploiter sous son label certains modèles Toyota, c’est le cas de cette Suzuki Swace qui n’est qu’une Toyota Corolla Touring Sports. Pour se transformer en Suzuki, cette auto s’équipe d’un bouclier spécifique mais conserve la motorisation hybride de 122 ch. La Suzuki Swace est proposée à la vente à partir de 29 550 €.

Toyota Highlander

Pensé pour le marché américain, le grand SUV Toyota Highlander arrive en Europe. Pour déplacer ce monstre de 4,95 m de long, qui dispose de sept places et d’un grand coffre de 658 litres, on trouve sous le capot une motorisation hybride de 244 ch avec deux blocs électriques (l’un entraînant les roues avant, l’autre les roues arrière). Grâce à cette motorisation high-tech le Highlander annonce des rejets de CO2 limités à 158 g/km (malus de 1 276 €). Les prix de ce modèle débutent à 52 500 €.

Février

Jeep Wrangler 4xe

Passage à l’hybride pour le Jeep Wrangler qui grâce à cette motorisation hybride rechargeable (40 km d’autonomie environ en mode électrique) qui se compose d’un moteur essence et d’un moteur électrique, le Jeep Wrangler (Unlimited) 4xe affiche une belle puissance de 375 ch. il est bon de noter que c’est le plus puissant de tous les Wrangler de série. Le Wrangler 4xe reste un 4x4 pur et dur et s’équipe sur la version Rubicon haut de gamme du système Roc Track 4x4 et de blocages de différentiels avant et arrière Tru Lock. Les deux autres versions (4xe et Sahara 4xe) sont à transmission intégrale permanente avec boîte de transfert à deux vitesses et en option un blocage de différentiel. Tarifs à partir de 71 700 €.

Volkswagen ID. 4

Après la berline compacte électrique Volkswagen ID.3, c’est au tour du SUV Volkswagen ID.4 d’arriver en concession. D’une longueur de 4,58 m, ce SUV peut embarquer cinq personnes à son bord. Dans l’habitacle, c’est un tableau de bord minimaliste qui nous accueille avec instrumentation numérique et grand écran (10 à 12 pouces) d’infodivertissement qui regroupe l’essentiel des commandes. On a droit aux commandes vocales et l’on peut opter pour un affichage tête haute avec fonctions de réalité avancée. L’offre de lancement de ce modèle se compose de deux versions ID.4 1 st et ID.4 1st Max affichant respectivement (selon le constructeur) 500 et 490 km d’autonomie. La différence se fait essentiellement sur la dotation en équipements, les deux versions disposant d’un même électromoteur de 204 ch entraînant les roues arrière, et de la même batterie d’une capacité de 77 kWh. Plus tard arriveront des versions plus performantes appelées GTX avec deux moteurs électriques (un à l’avant, l’autre à l’arrière). Le prix de base de ce SUV Volkswagen ID.4 est de 47 950 €.

Mars

Skoda Enyaq iV

Le SUV familial Skoda Enyaq iV reprend la plateforme MEB de son cousin technique Volkswagen ID.4 avec un style très différent pour s’en démarquer le plus possible. Formes anguleuses avec calandre hexagonale et poupe assez verticale, le Skoda Enyaq iV est dans la droite ligne des précédents SUV thermiques de la marque : Karoq, Kodiaq et Kamiq. À bord on a droit à une planche de bord horizontale avec une instrumentation numérique assez réduite, mais avec réalité augmentée sur le pare-brise et un grand écran d’infodivertissement façon tablette de 13 pouces. À bord il y a de l’espace et les occupants de la banquette profitent de l’empattement généreux de 2,77 m. Le volume de coffre est de 585 litres. Au lancement, deux versions sont au menu de ce Skoda Enyaq iV, la 60 qui dispose d’un électromoteur (propulsion) de 180 ch et la 80 dont le bloc affiche 204 ch. Pour la première l’autonomie est de 390 km la deuxième annonce 500 km d’autonomie. Viendront plus tard un modèle de base 50 à moteur de 150 ch, puis une version performante 80X à deux moteurs électriques (transmission intégrale) et enfin, une version sportive 80RS de 306 ch. Tarif à partir de 40 750 €.

Kia Sorento PHEV

Une version hybride rechargeable pour le nouveau Kia Sorento. Elle se compose d’un bloc essence 1,6 t-GDi de 180 ch associé à un électromoteur de 91 ch. Cela donne une puissance cumulée de 265 ch avec un couple à 350 Nm. On a droit aussi à une boîte auto à six rapports, à une transmission intégrale, une batterie de 13,8 kWh qui autorise une autonomie électrique de 57 km. Ce SUV 5/7 places est très bien équipé en finition de base. Il affiche par ailleurs une allure massive et est proposé à la vente en cinq places à partir de 48 990 € en finition Motion et en sept places à partir de 53 940 € (finition Active).

Land Rover Range Rover Electrique

Il devrait être présenté au printemps, le Land Rover Range Rover Electrique sera le premier modèle 100 % électrique de la marque anglaise. Il utilisera une nouvelle plateforme MLA développée en partenariat avec Jaguar (qui s’en servira pour sa future XJ). On devrait en savoir plus ce Range Rover électrique dans les prochaines semaines.

Avril

Hyundai Tucson Hybrid 230

En ce qui concerne le style, il en impose ce nouveau Hyundai Tucson avec sa calandre qui semble s’étirer sur toute la largeur du véhicule en absorbant les projecteurs. Sous le capot, il y a aussi du nouveau avec un bloc hybride de 230 ch qui affiche une belle sobriété. La présentation intérieure moderne tout comme la bonne dotation en équipements réjouiront le conducteur et sa famille qui peuvent compter sur un habitacle spacieux et confortable. On sera plus circonspect en revanche sur l’ergonomie perfectible et le manque de dynamisme du modèle. Quant à son tarif, il est très compétitif puisqu’il débute à partir de 34 100 €. Viendra plus tard une version hybride rechargeable.

Land Rover Range Rover Velar P400e

Restylé à la rentrée 2020, le Land Rover Range Rover Velar s’équipe d’une motorisation hybride rechargeable d’une puissance cumulée de 404 ch. Cette motorisation se compose d’un bloc essence de deux litres de cylindrée et 300 ch et d’un bloc électrique de 143 ch, toute la puissance est envoyée aux quatre roues via une boîte automatique. L’autonomie en mode électrique est de 53 km et le tarif est de 71 900 € pour la version de base.

Maserati Ghibli Hybrid

Mettez un quatre cylindres sous le capot de la belle Maserati Ghibli, un moteur provenant de l’Alfa Romeo Giulia, ajoutez-y un système de micro-hybridation 48V. Alors, on peut compter sur une puissance qui passe de 280 ch à 330 ch. Le 0 à 100 km/h se fait en 5s7 et la vitesse maximale est de 255 km/h. Tarif à partir de 74 700 €.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Restylage ou plutôt remodelage du SUV coupé de Mitsubishi. Le Mitsubishi Eclipse Cross affiche désormais une face particulièrement agressive et des flancs creusés. L’intérieur est aussi modernisé avec une planche de bord englobant conducteur et passager sur laquelle trône un large écran multimédia de 8 pouces. Pour la mécanique, il y a aussi de l’inédit avec une motorisation hybride rechargeable provenant du Mitsubishi Outlander. Composée d’un moteur essence de 98 ch, d’un moteur électrique de 82 ch à l’avant et d’un autre moteur électrique de 95 ch à l’arrière, la puissance cumulée de cette motorisation atteint les 203 ch. Pour le fonctionnement, il y a trois modes possibles, un 100 % électrique (autonomie 45 km), un autre électrique avec prolongateur d’autonomie et enfin un mode hybride. La transmission intégrale a fait l’objet d’un soin particulier avec un sélecteur qui permet d’adapter le système au trajet rencontré que celui-ci s'effectue sur le bitume, sur les graviers ou sur la neige.

Mai

Lexus NX

Le futur Lexus NX devrait adopter une motorisation hybride rechargeable qu'il emprunterait au Toyota Rav4. Un système qui est composé d’un bloc thermique essence à l’avant et de deux électromoteurs, un à l’avant, l’autre à l’arrière permettant de disposer d’une transmission intégrale et d’une autonomie en mode électrique de 75 km.

Mercedes EQA

Troisième modèle 100 % électrique de Mercedes, après l'EQC (GLC électrique) et l'EQV (Vito électrique), le Mercedes EQA arrive. Reprenant la base d’un Mercedes GLA, le Mercedes EQA affiche une face et une poupe spécifiques. Plus long de 5 cm que le GLA, l’EQA embarque le même mobilier intérieur et devrait disposer d’une habitabilité équivalente. Au lancement ce modèle sera motorisé par un électromoteur de 190 ch et 375 Nm de couple, ce qui lui autorise, malgré un poids conséquent de plus de deux tonnes un 0 à 100 km/h abattu en 8s9. La vitesse maximale est quant à elle bloquée à 160 km/h pour conserver une bonne autonomie, qui selon le constructeur atteindrait les 426 km. Les tarifs ne sont pas connus mais ce modèle devrait s’afficher sous la barre des 50 000 €.

Juin

Alfa Romeo Tonale

Le futur SUV compact de la marque milanaise se fait attendre. Présenté sous la forme d’un concept-car à Genève en 2019, l’Alfa Romeo Tonale de série devrait être présenté en juin pour une commercialisation à la fin d’année 2021. Il reprendrait les motorisations du Jeep Renegade, dont la motorisation hybride rechargeable de 250 ch du Jeep Renegade 4xe.

Mercedes EQS

De la future Mercedes Classe S électrique qui se nommera Mercedes EQS on ne connait pas encore grand-chose, si ce n’est qu’elle va être la première à utiliser le système MBUX Hyperscreen. Derrière ce patronyme se cache un immense écran de 1,41 m de long qui est un nouveau tableau de bord numérique intégrant l’instrumentation, la console centrale et un écran face au passager. Les aérateurs en forme de turbine sont intégrés à ce dispositif. L’écran central (infodivertissement et commandes du véhicule) adopte un système haptique (le doigt en touchant l’écran perçoit une vibration). L’écran faisant face au passager peut être personnalisé (sept profils) et lorsque le siège passager est inoccupé, l’écran offre le paysage d’un bandeau décoratif avec des étoiles animées. Ce tableau de bord high-tech se veut aussi intelligent en intégrant les habitudes du conducteur avec par exemple le système Lift-up : si le trajet habituel est en ville et que l’on passe invariablement sur un gendarme couché, au point GPS enregistré par l’auto, celle-ci demandera au châssis de l’EQS de se rehausser à cet endroit. La Mercedes EQS sera aussi la première Mercedes pensée pour l'électrique, avec une base technique inédite. Grâce à l’utilisation de cette plateforme spécifique, la marque à l’étoile annonce une autonomie de 700 km.

SsangYong E100

Un seul électromoteur pour le premier modèle électrique de la marque coréenne SsangYong. Le SsangYong E100 pourra rouler jusqu’à 150 km/h et disposera d’une puissance de 188 ch. De la taille d’un SsangYong Korando, ce modèle devrait pouvoir parcourir plus de 300 km avant d’avoir besoin d’être rechargé.

Toyota Mirai 2

Dotée d’une allure moins extravagante que la première Toyota Mirai, la deuxième génération de cette voiture électrique à hydrogène et pile à combustible utilise pour la première fois la plateforme TGNA qui équipe les Toyota Prius, Toyota Rav4, etc. Désormais, la nouvelle Mirai peut accueillir cinq passagers (quatre auparavant), elle passe de la traction à la propulsion et gagne 30 % d’autonomie grâce à des réservoirs plus nombreux et l’utilisation d’une nouvelle génération de pile à combustible. Elle est plus grande (4,97 m contre 4,89 m) et veut faire un meilleur score de vente que le Mirai 1 qui s’est vendue à 11 000 unités dans le monde entier.

Juillet

Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback

Deux nouveaux modèles électriques pour la marque d’Ingolstadt. Les Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback (en photo) utilise la même plateforme MEB qui est réservée aux véhicules électriques compacts. Avec une longueur de 4,60 m ces deux modèles sont moins imposants que l’Audi e-tron mais dispose grâce un empattement de 2,77 m et l’absence de tunnel de transmission d’une habitabilité exceptionnelle digne d’un véhicule de catégorie supérieure. Intérieur très moderne avec un affichage tête haute nouvelle génération et une instrumentation numérique. Au lancement, ces deux modèles seront proposés avec une transmission intégrale et deux électromoteurs (un à l’avant, l’autre à l’arrière) pour une puissance cumulée de 306 ch et 450 km d’autonomie avec une batterie de 82 kWh. Plus tard arrivera un modèle de 204 ch avec un seul électromoteur et une autonomie de plus de 500 km.

Nissan Qashqai e-Power

C’est la technologie e-Power que va intégrer la nouvelle génération du Nissan Qashqai qui se déplace encore très camouflé. Cette technologie déjà présente sur les Nissan Note et Nissan Serena au Japon palliera l’absence de moteur diesel sur la nouvelle génération du SUV compact japonais. Le système e-Power se compose d’un bloc essence trois cylindres 1.5 de 157 ch à compression variable qui fait office de générateur, seul le moteur électrique de 190 ch entraîne les roues avant en puisant son énergie dans une grosse batterie que le générateur recharge. La consommation en cycle mixte est estimée à 5,3 l/100 km. Trois modes de conduite sont possibles avec la technologie e-Power. Le mode Normal qui permet de fortes accélérations et une forte décélération grâce à la régénération. Un mode Eco qui permet de faire des économies de carburant en régulant la puissance de la batterie. Un Mode S avec des accélérations plus franches et une puissance d’arrêt renforcée.

Août

BMW i4

Après le SUV électrique BMW iX3 voici qu’arrive la berline électrique BMW i4. Très proche du style de la BMW Série 4 avec la calandre aux haricots hypertrophiés la BMW i4 devrait disposer d’une version très puissante de 530 ch (BMW i4 M) mais il y aura des versions moins dynamiques. C’est au cours de l’été que la berline électrique allemande sera présentée pour une commercialisation qui devrait intervenir fin 2021 ou début 2022.

Ioniq 5

Nouvelle marque propriété de Hyundai, la marque Ioniq (qui reprend le nom de la Hyundai Ioniq née en 2016) ne disposera que d’une offre de modèles électriques. La Ioniq 5 qui inaugurera cette famille de modèle sera un SUV compact à mi-chemin entre le Hyundai Tucson et le Santa Fe. Affichant un look néo-rétro inspiré du concept-car Hyundai 45 vu à Francfort en 2019, ce modèle devrait mesurer 4,64 m et sera très habitable. Une première version est déjà en précommande en Autriche, elle est à transmission intégrale (deux moteurs électriques) et développera 313 ch, le 0 à 100 km/h s’effectuant en 5s2 et l’autonomie étant de 450 km. Cette possibilité de précommander le Ioniq 5 indique que la présentation devrait avoir lieu dans peu de temps, pour autant les modèles ne seront livrés qu’au cours de l’été. Il y aura plusieurs versions de ce modèle avec un ou deux moteurs électriques et des batteries de capacité différentes.

Septembre

Jaguar XJ

La future Jaguar XJ sera électrique et disposera de plusieurs niveaux de puissance. À cause de la pandémie et de la fermeture des usines, le lancement de cette berline a été repoussé à l’automne prochain. Elle sera produite dans l’usine de Castel-Bromwich au Royaume-Uni et viendra défier les Tesla Model S et future Mercedes EQS.

Maserati GranTurismo

La future Maserati GranTurismo devrait être disponible avec une motorisation thermique, on parle d’une version dégonflée du V6 3 litres biturbo de la Maserati MC20. Ce qui est sûr en revanche c'est qu’une version électrique est prévue. La variante de carrosserie Maserati Grancabrio n’arriverait quant à elle qu’en 2022.

Nissan Ariya

Reprenant la plateforme CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan, le SUV Nissan Ariya mesure 4,60 m de long et affiche un style inédit avec une ligne de toit plongeante vers l’arrière, une calandre pleine avec un logo lumineux et des feux de jours en forme de V. Ce modèle sera disponible avec une mode de conduite autonome de niveau 2 et des puissances comprises entre 218 et 242 ch pour les versions à deux roues motrices et de 279 à 394 ch pour les versions à quatre roues motrices. L’autonomie sera en fonction des versions de 460 km à 500 km.

Volkswagen ID. 5

La variante SUV coupé du Volkswagen ID.4 devrait se nommer Volkswagen ID.5. Elle devrait reprendre les motorisations électriques les plus puissantes de l’ID.4 et son tarif devrait sans doute dépasser les 50 000 €.

Octobre

Dacia Spring Electric

Ce sera sans doute la star électrique des années futures, la Dacia Spring Electric en raison de son tarif attractif qui ne devrait pas dépasser les 15 000 €, ce qui fait qu’avec le bonus gouvernemental si celui-ci est maintenu (27 % du prix d’achat) elle devrait être proche des 10 000 €. Pour ce tarif on aura droit à une petite citadine au look de SUV. Elle dispsoera d’une puissance limitée à 44 ch (vitesse maxi 125 km/h) avec une autonomie de 225 km (ou 295 km selon le cycle urbain WLTP City) convenant bien à une utilisation urbaine ou périurbaine. Dédiée dans un premier temps à l’autopartage et à la location à partir du printemps, ce n’est qu’à l’automne que les ventes aux particuliers se feront.

Mini John Cooper Works 100 % électrique

Actuellement en période de test, la Mini John Cooper Works 100 % électrique devrait être présentée vers la fin de l’année pour un lancement en 2022. Elle devrait utiliser une nouvelle architecture mieux adaptée à la motorisation électrique. À l’instar des autres John Cooper Works, cette Mini JCW électrique affichera des performances de haut niveau.

Novembre

Renault Zandar

Le futur SUV citadin sur batteries pourrait se nommer Zandar. Utilisant la plateforme électrique CMF-EV, ce modèle de 4,20 m de long sera le pendant électrique du Renault Captur. Il devrait disposer d’un moteur électrique affichant différentes puissances (de 130 à 200 ch). L’autonomie devrait être comprise entre 300 et 450 km en fonction de la batterie utilisée. Habitable et doté de tous les derniers perfectionnements en matière d’aides à la conduite, ce modèle devrait devenir la référence des modèles électriques de Renault. Présenté en fin d’année, le lancement de ce modèle interviendra courant 2022.

Décembre

Alfa Romeo Stelvio

À l’occasion de son restylage, l’Alfa Romeo Stelvio devrait recevoir une motorisation hybride rechargeable empruntée au Jeep Compass.

BMW iX

S’inspirant du concept-car iNext de 2018, le nouveau BMW iX sera le grand SUV électrique de la marque munichoise. Proche des 5 mètres de long, ce modèle affiche des lignes fluides, dispose de poignées de porte affleurantes, exhibe à l’avant une grande calandre à double haricot géant qui est bardée de capteurs pour la conduite autonome. Autre originalité, le logo sur le capot cache l’accès au remplissage du réservoir de lave-glace, quant au logo sur le coffre, il cache une caméra de recul rétractable. À bord, on se croirait dans un concept-car avec du bois, du cuir tanné aux extraits de feuille d’olivier, un double écran incurvé sert à l’instrumentation et à l’infodivertissement qui est contrôlé par une molette sur la console centrale. Quant au volant, il est de forme hexagonale. La motorisation se compose de deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 500 ch et grâce à des batteries de grande capacité l’autonomie serait de 600 km. Enfin, les performances sont dignes d’une BMW avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de 5 secondes.

Renault Mégane eVision

Grâce à la plateforme CMF-EV réservée aux véhicules de l’Alliance, Renault va se doter d’une gamme complète de véhicules électriques. On aura ainsi le droit à une berline compacte qui s’inspirera du show-car Renault Mégane e-Vision présenté l’an dernier. De cette berline électrique on ne sait que peu de choses si ce n’est que ses batteries viendront, non pas de Chine mais d’Europe, qu’elle devrait disposer d’un volume habitable exceptionnel et que son moteur devrait afficher 220 ch et une autonomie de 450 km.