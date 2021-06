Achat en occasion : une familiale au prix d'une citadine, c'est possible ?

Vous l'aurez remarqué, au détour d'un récent achat de voiture, pour votre enfant, pour la seconde voiture du foyer, par exemple : les prix des citadines, Renault Clio, Peugeot 208, Volkswagen Polo, sont à des niveaux très élevés, même (et surtout !) pour des modèles de plus de 10 ans.

Dans le même temps, votre cousin/oncle/collègue de travail/meilleur ami vous a vanté la bonne affaire qu'il avait faite en s'offrant une Renault Talisman, une Peugeot 508, une Opel Insignia ou Volkswagen Passat. En somme, des grandes berlines familiales.

De quoi se poser la question : à quel point décotent ces familiales ? Dans quelle mesure les citadines gardent-elles une cote élevée ?

Pire (ou mieux !), peut-on "en réalité" s'offrir une familiale au prix d'une citadine ? Voire moins !

Bien sûr, encore faut-il en avoir l'utilité, et la place pour la garer. Et leur entretien, il faut aussi le rappeler, est plus onéreux que celui d'une citadine. Mais tout de même, on pourrait s'imaginer à tort qu'on ne peut se payer "qu'une citadine", quand en réalité des modèles bien plus gros et habitables sont accessibles.

Encore fallait-il vérifier cette vague impression. C'est ce que nous nous sommes attelé à faire, en prenant quelques exemples. À chaque fois nous avons donc sélectionné la citadine polyvalente et la familial du constructeur, à niveau d'équipement à peu près équivalent, puis nous avons regardé, après 2 ans, 6 ans, 10 ans et 15 ans, et pour des kilométrages équivalents et standards, quels étaient les décotes et les prix. Bien sûr, ces exemples ne valent pas généralité, mais ils donnent tout de même une tendance de fond. Et si nous n'avons ici décrit que 4 exemples, pour éviter de vous ennuyer pendant la lecture par d'immanquables répétitions, sachez que nous avons observé 8 cas (en plus de ceux présents : Toyota Yaris vs Avensis, Audi A1 vs A4, Opel Corsa vs Insignia ou Vectra et Skoda Fabia vs Octavia). Et la mécanique est la même à chaque fois.

Voici le résultat de nos observations.

À deux ans, soit des années-modèles 2019, nous nous sommes basés sur une Clio 5 1.3 TCe 130 EDC en finition Intens, face à une Talisman 1.3 TCe 160 Limited ou Intens.

On trouve la Clio à partir de 16 500 €, soit une décote de plus de 32 %, mais le prix moyen est plus autour de 17 500 €, soit - 28 %.

La Talisman se trouve à partir de 18 000 € et plutôt 19 500 € en moyenne selon la finition. C'est donc plus cher que la Clio pour un modèle de deux ans, c'est certain. Mais la Talisman part de beaucoup (beaucoup) plus cher, puisqu’en fait, la décote est comprise entre - 48 % et - 45 %.

On peut donc dire qu'elle est une bien meilleure affaire, et que pour 2 000 € "seulement" de plus qu'une Clio, vous pouvez avoir une Talisman.

Après 6 ans, on se base sur une Clio 4 1.5 dCi 90 Intens et une Talisman 1.5 dCi 110 Business (entre 60 000 km et 100 000 km). Du diesel, car presque aucune offre en essence pour la Talisman.

On trouve alors des Clio à partir de 7 500 € et en moyenne 9 500 €, contre des Talisman à partir de 10 500 € et en moyenne 13 000 €. Il faut dire qu'on part de prix du neuf bien différents, soit 20 150 € contre 32 000 €. La décote de la Talisman est supérieure, mais on ne peut se l'offrir au même prix que la Clio à 6 ans de vie.

Après 10 ans, on compare une Clio 3 1.5 dCi 85/90 Expression ou XV de France avec une Laguna 3 1.5 dCi 110 Black Edition ou Business (100 000 à 150 000 km).

La Clio 3 se trouve à partir de 4 500 € mais en moyenne plutôt 4 900/5 000 €. Pour la Laguna 3, on trouve des modèles à partir de 4 500 € aussi, et en moyenne 5 000 à 5 200 €. Ici l'écart se resserre très nettement, et on peut trouver des voitures au même prix. Et la Laguna est, comme souvent pour la familiale par rapport à la citadine, plus puissante et mieux équipée.

Enfin après 15 ans, on compare une Clio 3 1.4 16v 100 Dynamique ou Privilège à une Laguna 2 1.6 16v 115 ch (130 000 km à 200 000 km).

On trouve la Clio à partir de 2 000 € mais en moyenne à plutôt 3 500 €. La Laguna se déniche à partir de 2 200 € et en moyenne autour de 3 000 €. Ici, clairement, on peut s'offrir un Laguna pour moins cher qu'une Clio. Et encore une fois, cette dernière valait bien moins cher neuve. La Laguna a donc décoté beaucoup plus.

Pour les modèles de deux ans (entre 15 000 et 30 000 km), nous avons choisi de comparer une 208 1.5 BlueHDI 100 GT Line, avec une 508 II BlueHDI 130 Allure (les versions essence sont trop éloignées en puissance). On trouve des 208 à partir de 14 000 €, mais en moyenne plutôt 16 000 €. Ce qui représente une décote de 31 %. La 508 se trouve à partir de 23 000 € mais plutôt 26 000 € en moyenne. C'est bien plus cher que la 208, et la décote est moins importante (- 28 %).

Pour un modèle de 6 ans, nous avons choisi une 208 1.6 e-HDI 92 Allure et une 508 1.6 e-HDI 115 Business ou Allure. La 208 se trouve à partir de 8 300 €, et 9 300 € en moyenne. La 508 se rapproche niveau cote, car elle se trouve à partir de 10 000 €, et 12 000 € en moyenne. Sa décote a été bien supérieure (- 53 % pour la citadine, - 61 % pour la familiale). Mais elle reste encore plus onéreuse.

Après 10 ans, on compare une 207 1.6 HDI 92 Active ou Premium à une 508 e-HDI 112 Active. La 208 se trouve à partir de 4 500 €, et 5 200 € en moyenne. La 508 démarre à 6 000 € et les annonces sont affichées autour de 7 000 € en moyenne. On se rapproche donc encore, mais la citadine reste plus abordable.

Au bout de 15 ans, on compare une 207 1.6 HDI 110 Sport, Sport pack ou Executive à une 407 2.0 HDI 136 Confort ou Sport Pack. La 207 se trouve à partir de 3 500 € et en moyenne 4 200 €. La 407, pourtant avec un plus gros moteur, se trouve à partir de 2 500 € et 3 800 € en moyenne. On trouve même dans les mêmes prix des versions 2.7 V6 diesel ! Ici, la citadine devient plus chère.

Après deux ans de vie, nous avons comparé une Fiesta VI 1.5 TDCi 85 Titanium avec une Mondeo IV 2.0 TDCi 150 Titanium (pas de version essence pour la Mondeo).

La citadine à l'ovale bleu se trouve alors à partir de 12 500 €, et 13 600 € en moyenne. La Mondeo, de son côté, est bien plus chère, à partir de 20 800 €, et 22 000 € en moyenne. Mais elle a déjà plus décoté que la Fiesta (- 42 % contre - 32,5 %).

Après 6 ans, on compare une Fiesta 5 1.5/1.6 TDCI 95 Titanium avec une Mondeo 2.0 TDCI 150 Titanium (toujours pas d'offre en essence pour la Mondeo). On trouve alors la Fiesta à partir de 7 800 € et en moyenne 8 300 €. Tandis que la Mondeo se trouve à partir de 11 500 €, et 12 500 € en moyenne. Ici, la citadine est bien moins chère ! La Fiesta est donc une bonne affaire dans ces âges.

Après 10 ans, on compare une Fiesta 5 1.6 TDCI 95 avec une Mondeo 3 2.0 TDCI 140 Titanium. La Fiesta démarre à 5 000 €, mais se vend 5 500 € en moyenne. La Mondeo, elle, démarre à 6 000 €, pour 7 000 € en moyenne. Si les prix se rapprochent, la Mondeo reste toujours la plus chère à acquérir. Compréhensible, elle est bien plus puissante aussi (pas de moteurs comparables).

Enfin après 15 ans, on compare une Fiesta 4 1.6 TDCI 90 à une Mondeo 2 2.0 TDCi 115. La tendance se renverse alors, car la Fiesta se trouve autour de 2 500 €, quand la Mondeo démarre à 1 700 € et monte péniblement à 2 500 €.

Après 2 ans de vie, nous comparons une Polo 6 1.0 TSI 115 Carat ou Carat Exclusive à une Passat 8 1.5 TSI 150 Evo Confortline Business. La citadine débute à 17 500 € environ, et coûte 18 500 € en moyenne, quand la familiale se trouve à partir de 23 000 €, et en moyenne à 24 000 € (plus de versions break SW que de berline sur le marché, au passage).

Encore une fois donc, la familiale reste plus onéreuse, mais aura plus décoté en moyenne (- 31 % contre - 20 % seulement pour la Polo !).

Après 6 ans, on compare une Polo 5 1.2 TSI 110 Sportline à une Passat 1.4 TSI 150 Confortline. La Polo démarre alors à 10 000 € et s'affiche à 11 200 € en moyenne. La Passat, elle, se vend en moyenne 15 700 € et démarre à 15 000 €. Encore perd pour elle, à cet âge.

Au bout de 10 ans, on compare une Polo 5 1.6 TDI 90 Confortline à une Passat 7 1.6 TDI 105 Confortline. La Polo démarre à 5 000 € et est en moyenne à 6 500 €. Quant à la Passat, elle démarre à 6 900 € et est en moyenne à 8 000 €. Les écarts se resserrent, mais la Polo est toujours moins chère.

Pour terminer, après 15 ans, la Passat prend sa revanche. On compare une Polo 4 1.4 TDI 70 ou 80, à une Passat 6 1.9 TDI 105. La Polo démarre alors autour de 3 500 € (hors exemplaires en mauvais état, et il y en a) et monte facilement à 4 500 €. La Passat, elle, démarre à 3 200 € et reste en moyenne à 4 000 €. Les kilométrages sont toutefois un peu plus élevés.

LE BILAN

On s'aperçoit très vite, en réalisant des recherches, que la mécanique concernant la décote des citadines et des familiales est toujours la même. En fait, même si les secondes décotent toujours beaucoup plus vite que les premières, elles restent plus chères que les citadines pendant 8 à 10 ans, voire plus pour certains modèles. Tout simplement car elles coûtent en moyenne 10 000 € de plus à l'achat neuf !

Ensuite, arrivé autour des 10 ans pour certains modèles, voire 14/15 ans pour d'autres, la tendance s'inverse, et la citadine devient plus chère que la familiale de la gamme. La preuve que les citadines, surtout les plus âgées, sont extrêmement demandées, et gardent donc une cote d'enfer, quand les familiales continuent leur descente aux enfers, devenant d'excellentes affaires pour ceux qui en ont besoin.

La première impression que nous avions est donc justifiée, mais seulement pour les modèles les plus âgés, ceux que recherchent les personnes aux plus petits budgets. Ce n'est pas vrai pour les modèles plus récents. Mais les décotes des familiales, vous l'aurez bien compris, restent énormes, et relativement, on fait de meilleures affaires avec elles dans tous les cas. Bon à savoir.