Nouveautés 2025 : SUV Familiaux – Alpine lance son premier SUV A390, Citroën renouvelle son C5 Aircross, tandis que les Dacia Bigster et DS N°8 débutent.

Janvier

BYD Sealion 7 (Électrique)

Déjà essayé sur Caradisiac, le Byd Sealion 7 est un grand SUV luxueux qui en met plein la vue lorsque l’on s’installe à son bord, avec un grand écran tactile de 15,6 pouces d’infodivertissement, une instrumentation numérique de 10,25 pouces, des surfaces en cuir sur les contreportes, des sièges à la finition matelassée… Sous le capot du Sealion (otarie en français), on trouve un moteur d’une puissance de 313 ch dans la version de base ou deux moteurs (quatre roues motrices) d’une puissance cumulée de 530 ch. Si la puissance est bien là, avec le modèle le plus performant, le châssis et les suspensions sont à la peine. Reste un tarif attractif pour ce BYD Sealion comparé à celui d’une concurrence dotée du même niveau de puissance.

Mitsubishi Outlander PHEV (Thermique)

Mitsubishi réintègre l’Outlander dans sa gamme avec une quatrième génération et une motorisation hybride rechargeable de 248 ch (contre 202 ch pour le précédent opus) et 332 Nm de couple. Ce modèle dispose de deux moteurs électriques dont l’un entraîne les roues arrière (transmission intégrale). L’Outlander 4 affiche une allure beaucoup plus moderne et un intérieur qui n’a plus rien à voir avec la précédente génération. D’une longueur de 4,71 m, l’Outlander peut accueillir jusqu’à sept personnes grâce à une banquette de deux places situées dans le coffre. En deuxième rangée, les passagers disposent d’une banquette coulissante dotée de dossiers inclinables.

Février

Range Rover Electric (Électrique)

Le Land Rover Range Rover Electric arrive enfin ! Mais il prend son temps, car cela fait déjà de longs mois qu’on voit des prototypes de ce modèle effectuer des essais sur route ou sur circuit. Hormis la motorisation « zéro émission », les différences seront limitées (calandre, trappe de recharge) entre le Range Rover thermique et ce modèle électrique. Parmi les informations officielles, on sait que Range Rover garantira ses batteries pendant les huit premières années ou les 160 000 premiers kilomètres. On sait aussi que sur le plan technique, le Range Rover Electric utilise la plateforme MLA de son homologue thermique, qu’il dispose d’une architecture 800 volts et que ses performances devraient être proches de celles du modèle à moteur V8.

Mars

Dacia Bigster (Thermique)

C’est le concept, car Bigster de Dacia qui, en 2021, a annoncé la venue d’un SUV familial dans la gamme du constructeur roumain. Le Dacia Bigster est plus qu’un Duster rallongé de 22 cm puisqu’il laisse de côté certaines protections plastiques de son « petit frère », qu’il peut adopter une peinture biton et des jantes de 19 pouces, une manière de paraître plus haut de gamme et moins « baroudeur » que le Duster. Il est aussi mieux insonorisé, se dote d’une moquette plus épaisse, d’un équipement plus haut de gamme. Sous le capot, on trouve du GPL avec le récent 1.2 TCe de 140 ch micro-hybride, de l’hybride auto rechargeable avec un bloc 1.8 de 107 ch associé à des moteurs électriques pour une puissance cumulée de 155 ch et il y a une version 4x4 avec un bloc 1.2 TCe MHEV de 130 ch. On peut depuis le 9 janvier passer commande du Dacia Bigster (à partir de 24 990 €), ce modèle sera disponible dans le réseau commercial de la marque au printemps.

Kia Sportage/Restylage (Thermique)

Après le cousin Hyundai Tucson, c’est au tour du Kia Sportage de bénéficier d’un restylage. Un lifting qui se voit puisque ce modèle adopte une face avant inédite dans la lignée de celle de la petite Kia Picanto qui a adopté des projecteurs verticaux. En même temps que ces coups de scalpel à l’extérieur, on trouve d’autres modifications dans l’habitacle avec un tableau de bord redessiné et deux écrans de 12,3 pouces pour le combiné d’instrumentation et l’écran tactile central. Sous le capot, on devrait retrouver les mêmes motorisations essence que le Tucson (hybride et hybride plug in) et le Sportage phase 2 pourrait perdre son bloc diesel.

Volkswagen Tayron (Thermique)



Version XXL du Volkswagen Tiguan (4,73 m au lieu de 4,75 m), le Volkswagen Tayron remplace la variante Tiguan Allspace dans la gamme du constructeur de Wolfsburg. Il affiche une allure un peu plus virile que le Tiguan avec un capot aplati, une calandre redessinée et des projecteurs allongés. Du Tiguan, il reprend la plateforme et les motorisations et se dote de sept places, sauf pour les versions à moteur hybride rechargeable qui ne peuvent accepter les deux strapontins en troisième rangée.

Avril

Audi Q5 (Thermique)



Dévoilé l’an dernier, le nouvel Audi Q5 (et sa variante Sportback) monte en cadence et les premières livraisons interviennent. Ce modèle est produit dans l’usine de San José Chiapa au Mexique et dispose de la nouvelle plateforme PPC de l’Audi A5. Une nouvelle base technique qui reçoit des motorisations thermiques dont un bloc essence 2.0 TFSI de 204 ch (deux et quatre roues motrices Quattro) et aussi un diesel TDI de 204 ch, ces deux blocs sont micro-hybrides 48 V. Une version SQ5 s’équipe d’un V6 3.0 TFSI de 367 ch et deux versions hybrides rechargeables de 299 et 367 ch sont également prévues.

Mai

Cadillac Optiq (Électrique)

La marque américaine a fêté son grand retour en Europe avec le SUV Cadillac Lyriq, c’est maintenant au tour d’un modèle plus européen (car un peu plus compact) de venir sur notre marché. Le Cadillac Optiq est un SUV au style très moderne, équipé dans son habitacle d’un bel écran incurvé de 33 pouces de diagonale (84 cm). Ce modèle produit au Mexique dispose d’une motorisation de 300 ch et 481 Nm de couple, l’ensemble affichant une autonomie de 480 km.

Hyundai Initium (Électrique)

L’hydrogène fait souvent la une de l’actualité, mais peu de véhicules circulent en utilisant ce gaz inflammable pour alimenter une pile à combustible. C’est le cas du Hyundai Nexo qui est arrivé sur le marché en 2018. Le Nexo va être renouvelé et le concept car Hyundai Initium affiche les lignes de ce nouveau modèle. L’initium est aussi conçu pour montrer le nouveau style Hyundai baptisé « Art of Steel » (art de l’acier), qui oublie les courbes du précédent Nexo pour faire place à un dessin plus anguleux. Hyundai annonce que la puissance du moteur électrique passe de 184 ch à 204 ch mais qu’en revanche l’autonomie annoncée descend à 650 km contre 666 km sur l’actuelle génération. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines.

Juin

DS N°8 (Thermique + Électrique)

Nouveau vaisseau amiral de la marque de luxe française qui veut faire oublier la DS 9 qui n’a connu qu’un succès d’estime. Le crossover DS N°8 est là pour faire parler de la marque et lui donner des raisons d’espérer devenir, un jour, l’égale des marques « premium » allemandes. L'allure originale de ce modèle s’inspire du concept car ASL (Aero Lounge Sport) de 2020 et lors de la commande on pourra choisir entre une calandre lumineuse ou une un peu moins « tape-à-l’œil ». Au moment du lancement il conviendra aussi de choisir ce modèle avec une motorisation électrique que ce soit en deux roues motrices (230 et 245 ch) ou en quatre roues motrices (350 ch). Même si DS Automobiles à devenir une marque 100 % électrique, la marque va cependant (parce qu’elle a besoin de faire du volume) doter son DS N°8 de motorisations hybrides que celles-ci soient MHEV ou PHEV. Comme le DS N°8 reprend la base technique STLA Medium du Peugeot E-3008, pas besoin de chercher bien loin de quels blocs il s’agit, ces motorisations thermiques arriveront en 2026.

Jeep Wagoneer S (Électrique)

SUV familial façon dragster, le Jeep Wagoneer S dispose de deux moteurs électriques (transmission intégrale oblige) d’une puissance cumulée de 600 ch et 800 Nm de couple ! Cela lui autorise un 0 à 60 mph (soit 0 à 96 km/h) en 3,4 secondes ! En accélérant plus doucement on peut espérer avec ce modèle équipé d’une batterie de 100 kWh, 482 km d’autonomie.

Juillet

Hyundai Ioniq 9 (Électrique)

Le cousin du Kia EV9 se nomme Hyundai Ioniq 9 et comme le modèle Kia il peut transporter sept personnes. Préfiguré par le concept car Seven de 2021, le Hyundai Ioniq 9 affiche un style assez robuste et conserve les projecteurs « pixelisés » du concept, car. Son gabarit imposant (5,10 m de long) et ses 3,13 m d’empattement lui permettent d’être aussi habitable qu’un monospace et les deux sièges du deuxième rang peuvent pivoter pour faire face à la banquette de troisième rang. Il reprend la plateforme E-GMP du groupe Hyundai et son architecture 800 volts et il embarque une batterie de 110,3 kWh, qui permet à la version « grande autonomie propulsion » de parcourir 620 km.

Août

Citroën C5 Aircross (Thermique et Électrique)

Le concept car présenté au Mondial de l’automobile 2024 indique la direction que va prendre Citroën pour renouveler son Citroën C5 Aircross qui pourrait se nommer tout simplement C5. D’une taille conséquente (le concept, car mesure 4,65 m de long), ce modèle reprend la base technique multi-énergies STLA Medium du groupe Stellantis. Comme son cousin Peugeot E-3008, ce modèle disposera de motorisations thermiques micro-hybrides et de l'hybride rechargeable, tandis que des motorisations 100 % électriques seront également au menu. Le modèle de série, à l’image du concept, car, affichera une allure robuste et élancée et une aérodynamique soignée.

Smart #5 (Électrique)

Depuis que les Chinois ont pris, en partie, les commandes de la marque Smart, les choses évoluent plus vite. On a déjà dans la gamme du constructeur deux SUV électriques Smart #1 et Smart #3 et voilà que s’annonce le Smart #5. Ce modèle dispose d’une architecture 800 volts et mesure 4,71 m de long. Autant dire qu’il s’agit d’un modèle familial avec de beaux équipements high-tech comme les deux écrans Amoled de 13 pouces pour l’infodivertissement, l’un d’entre eux est exclusivement réservé au passager, tandis que le conducteur dispose d’un écran numérique de 10,3 pouces pour l’instrumentation, secondé par un affichage tête haute de 25,6 pouces.

Septembre

Kia EV5 (Électrique)

S’il est présent sur certains marchés dont la Chine, mais aussi le Maroc, le Kia EV5 n’est pas encore arrivé en France. Cependant, il devrait être lancé chez nous à l’automne pour se placer entre le SUV Kia EV3 et les crossover Kia EV6 et SUV Kia EV9. Rival des Peugeot E-3008 ou Renault Scénic E-Tech Electric, ce modèle reprend la plateforme E-GMP du groupe Hyundai. D’une longueur de 4,62 m, ce modèle à cinq places dispose d’une belle habitabilité et est proposé avec trois motorisations « zéro émission ». On trouve ainsi en entrée de gamme, un électromoteur de 218 ch et 400 km d'autonomie (batterie de 64,2 kWh) puis un bloc de 218 ch et 550 km d’autonomie (batterie de 88,8 kWh), enfin en haut de gamme une version bimoteur de 313 ch avec la batterie de 88,1 kWh permet d’envisager de rouler jusqu’à 500 km.

Octobre

Alpine A390 (Électrique)

Le concept car présenté dans le cadre du dernier Mondial de Paris donne un bel aperçu de ce que sera le premier SUV de la marque Alpine. Celui qui se nomme Alpine A390 sera un peu plus compact que l’étude de style du Salon de l’auto et disposera d’une motorisation électrique de 360 ch avec un moteur à l’avant et deux moteurs à l’arrière. Une version deux roues motrices « d’entrée de gamme », sera proposée plus tard en 2026. Ce modèle reprend la plateforme du Renault Scénic E-Tech Electric, mais Alpine l’a spécialement modifié pour que son modèle soit le plus agile possible.

Novembre

BMW iX3 (Électrique)

Le BMW iX3 va inaugurer la nouvelle plateforme multi-énergies « Neue Klasse » et son style s’inspirera du concept car Neue Klasse X (photo). À l’inverse du nouveau BMW X3 qui conserve la plateforme CLAR, le BMW iX3 se servira donc de la nouvelle plateforme et devrait être plus grand que le X3 grâce à un empattement plus généreux et un long porte-à-faux arrière. Utilisant des batteries de nouvelle génération il devrait pouvoir faire 600 km sans recharger avec la motorisation la plus efficiente, dotée de la plus grosse batterie. Pour les conducteurs sportifs, une version « M » sera également lancée, mais un peu plus tard, en 2026.

Lancia Gamma (Thermique et Électrique)

SI la marque transalpine reprend le nom de la berline Gamma des années soixante-dix, c’est pour en baptiser un crossover. Un modèle qui sera commercialisé en 2026, mais qui montre déjà son patronyme et une partie de son postérieur sur une photo officielle. Cette nouvelle Lancia Gamma sera surélevée et affichera un profil de SUV coupé comme la DS N°8 qui va lui prêter bon nombre de ses éléments mécaniques. Ce sera le cas de la plateforme (STLA Medium), mais aussi de ses motorisations que celles-ci soient électriques ou thermiques. Car si le constructeur italien voulait ne produire que des modèles électriques après l’Ypsilon, il s’est décidé à revoir cet objectif, car les ventes de modèles électriques ne permettent pas, pour le moment, de pérenniser une marque qui ressort d’un si long sommeil (jusqu’à l’an dernier, Lancia vendait uniquement en Italie, l’ancienne Ypsilon).

Décembre

Alfa Romeo Stelvio (Thermique et Électrique)

La nouvelle génération de l’Alfa Romeo Stelvio devrait être présentée plus tôt dans l’année mais la commercialisation de ce nouveau modèle ne devrait être effective que vers la fin 2025. Le nouveau Stelvio devrait inaugurer la plateforme STLA Large qui reçoit une architecture de 400 ou 800 volts pour les modèles 100 % électriques. D’ailleurs des modèles électriques il devrait y en avoir plusieurs puisque cette base technique peut recevoir des moteurs électriques de 450 ch et jusqu’à 800 ch pour les versions à deux moteurs (transmission intégrale), dont certainement une version Quadrifoglio Verde. Ce modèle qui devrait mesurer environ 4,80 m de long, n’oubliera pas pour autant les motorisations thermiques, au moins une version micro-hybride est à l’étude. Ce modèle devrait afficher la nouvelle identité stylistique de la firme de Milan, avec en particulier une signature lumineuse postérieure triangulaire avec pointe en bas pour singer l’écusson (Scudetto) de la marque transalpine.

Volvo EX60 (Électrique)

Le pendant du XC60 en électrique va inaugurer la plateforme SPA3 du constructeur suédois propriété du groupe chinois Geely. Cette plateforme utilise pour son plancher la technique du « Méga Casting » qui permet de créer des éléments entiers du véhicule en une seule pièce (voire d’intégrer au châssis les cellules de la batterie) ce qui limite les soudures et le poids, mais multiplie les frais pour les réparations. Cette sorte de Volvo EX90 en réduction ne condamnera pas pour autant le Volvo XC60, car Volvo a revu depuis peu sa politique du tout électrique, car les ventes électriques ne permettent toujours pas, d’atteindre celles des véhicules thermiques. La marque s’est donc décidée à rafraîchir son XC60 pour lui permettre d’être vendu pendant plusieurs années avec des motorisations hybrides. Volvo EX60 et XC60 rafraîchis devraient être commercialisés en 2026.