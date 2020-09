Que valent les 5 citadines les plus vendues en 2020 : Peugeot 208, Renault Clio, Citroën C3, Dacia Sandero, Renault Twingo - Salon de l'auto Caradisiac

Il y a une vingtaine d’années, les citadines étaient cantonnées à la ville d’où leur nom. Toutefois, au fur et à mesure que les générations se sont succédées et que de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché, celles-ci ont grossi, grandi, leur équipement s’est enrichi devenant même proche de celui des catégories supérieures et leurs prestations routières ont énormément progressé. Résultat, elles séduisent une clientèle de plus en plus large. De second véhicule du foyer, la citadine est devenue parfois le seul véhicule de la famille.

Devant cet engouement qui ne cesse de s'amplifier, tous les constructeurs ont investi ce segment devenu incontournable. La concurrence est donc particulièrement vive comme nous avons pu le constater lors de notre maxi-comparatif mettant aux prises tous les modèles de la catégorie soit pas moins de 16 véhicules. Et si l’on prend en compte les marques premium, on s'approche des 20.

Rares sont les segments, mis à part celui des SUV urbains, où la concurrence est aussi acharnée. De quoi alimenter encore mieux les nombreuses hésitations que vous pouvez connaître lors de la phase d’achat. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, Caradisiac profite de son salon pour faire le point sur les cinq citadines les plus vendues en France.

Le classement des cinq citadines les plus vendues établi en fonction de leurs immatriculations

Même si les chiffres de ventes 2020 ont été grandement impactés par la pandémie de Coronavirus, on peut toutefois remarquer que certaines choses demeurent. Pendant de très nombreuses années, Renault Clio, dominait de la tête et des épaules le marché et c'est toujours le cas aujourd'hui. Elle est toutefois talonnée par la nouvelle Peugeot 208. Sur la troisième marche de ce podium 100% français, on trouve la Citroën C3. Pourtant vieillissante et prochainement restylée, la citadine aux chevrons continue de performer. À la quatrième place, la Dacia Sandero qui poursuit sa belle carrière malgré les années qui passent. Enfin à la dernière position, petite surprise avec la présence de la Renault Twingo qui va bientôt bénéficier d’une version 100% électrique. Belle performance des berlines françaises avec quatre positions sur cinq.

1re - Renault Clio : l'incontournable

Ne vous fiez pas aux apparences, la dernière Clio apparue en 2019 est entièrement nouvelle. Pour cette cinquième génération, Renault a capitalisé sur les formes de la précédente qui avaient unanimement été saluées. Les évolutions bien qu'existantes sont donc légères. Elles portent notamment sur l’adoption de nouvelles optiques en forme de C comme sur le reste de la gamme, d’une calandre élargie, d’un capot frappé par des nervures ou des feux 3D. La Clio conserve toutefois sa poignée de portes arrière intégrée dans la custode. Elle gagne au final en prestance.

La révolution a lieu à l’intérieur. Lors de sa sortie, la quatrième génération avait été vivement critiquée pour sa présentation et la qualité décevante de ses matériaux; des défauts en partie corrigés lors du restyling. Renault a complètement effacé ses critiques avec un habitacle très plaisant à vivre qui fait la part belle au numérique que ce soit pour l’instrumentation ou l’écran multimédia désormais vertical qui peut atteindre 9,3 pouces. Tout cela ne se fait pas au détriment de l’habitabilité correcte et il en est de même du volume de coffre

Commercialisée lors de son lancement en essence (75, 100 et 130 ch) et diesel (85 et 115 ch), la citadine a enrichi son catalogue récemment d’une inédite version hybride rechargeable capable de parcourir 50 km en tout électrique et une version GPL arrive.

Notre version préférée : Renault Clio 1.6 E-Tech

L'avis Caradisiac : Renault a beau être un novice en matière d'hybrides, la Renault Clio E-Tech semble parfaitement mature avec une homogénéité globale impressionnante sur tous les types de route. La consommation est maîtrisée, l'habitabilité est préservée et les tarifs sont compétitifs. Sans aucun doute un futur best-seller en associant le dynamisme de la TCe 130 avec l'appétit du dCi 85.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure soignée

Le look réussi

Les qualités dynamiques

La présence d'une version hybride rechargeable

Caradisiac n'a pas aimé

L'habitabilité moyenne

La Renault Clio 5 en dix points :

Citadine, cinq portes, cinq places

Dimensions (L x l x h en mètres) : 4,05 x 1,80 (1,99 rétros en place) x 1,44

Diamètre de braquage : 10,4 m

Volume de coffre mini : 391 litres (366 litres pour les versions équipées de moteurs diesels) Volume de coffre maxi : 1 069 litres

Moteurs essence : 1.0 SCe 65 ch, 1.0 SCe 75 ch, 1.0 TCe 100 ch, 1.3 TCe 130 ch

Moteurs Diesel : 1.5 Blue dCi 85 et 115 ch

Moteur hybride rechargeable: 1.6 E-Tech 140 ch

Cinq finitions : Life, Zen, Intens, RS Line, Initiale Paris.

Tarif : à partir de 14 900 € (19 300 € pour le diesel)

2e - Peugeot 208 : la nouvelle star du lion

Comme c’est devenu une habitude chez le constructeur au lion, Peugeot a décidé de repartir d’une feuille blanche pour la seconde génération de sa 208. Peugeot a misé sur le côté waouh et cela fonctionne comme le prouvent le début de carrière commercial très encourageant mais également le titre de voiture de l’année 2020. Esthétiquement, la 208 affiche des lignes très expressives avec sa large calandre dominée par le chiffre 208, ses feux de jours verticaux identiques à la berline 508, ses ailes galbées et son épaulement de caisse marqué. Dans l’habitacle, la nouvelle 208 inaugure une instrumentation 100% numérique 3D. Le i-cockpit est toujours bel et bien présent mais celui-ci a été modernisé avec toujours un petit volant, un écran multimédia pouvant atteindre 10,3 pouces légèrement tourné vers le conducteur et l’instrumentation en position haute. Les aspects pratiques (habitabilité et volume de chargement) sont dans la moyenne de la catégorie.

Innovation aussi au niveau des motorisations puisque la 208 est la seule citadine à être disponible en essence (75 ch, 100 et 130 ch), diesel (100 ch) et en électrique capable de parcourir 300 km en une seule charge.

Notre version préférée : Peugeot 208 1.2 PureTech 100 ch Allure

L'avis Caradisiac : Parmi les motorisations disponibles, le bloc essence 1.2 PureTech de 100 ch associé à la boîte manuelle six vitesses est à conseiller. Pour les gros rouleurs, le diesel BlueHDi de 100 ch est un bon élément. Concerne la finition, c’est l’Allure représente le meilleur rapport prix/équipement.

Caradisiac a aimé

La présentation intéreure moderne

Les qualités dynamiques

Le look extérieur

Caradisiac n'a pas aimé

La position de conduite pas idéale pour tous les gabarits

Les aspects pratiques moyens

La Peugeot 208 en dix points

Type : citadine, cinq portes, cinq places

Dimensions (L x l x h en mètres) : 4,06 x 1,75 x 1,43

Diamètre de braquage : 10,4 m

Volume de coffre mini : 311 litres

Moteurs essence : 1.2 de 75 ch, 100 ch et 130 ch

Moteur diesel : 1.5 BlueHDi de 100 ch

Motorisation électrique : 136 ch (e-208)

Cinq finitions : Like, Active, Allure, GT Line et GT (réservée à la e-208)

Tarifs : à partir de 15 900 € (Diesel : 18 400 €).

Tarifs de la e-208 : à partir de 32 100 €

3e - Citroën C3 : le troisième larron

Même si elle a été dévoilée lors du Mondial de Paris 2016, la troisième génération de Citroën C3 a de beaux restes. La preuve, elle occupe en 2020, la troisième place des citadines les plus vendues. Il faut dire que le modèle des chevrons ne manque pas d’arguments avec sa bouille sympathique, ses projecteurs sur deux étages et ses chevrons courants sur toute la largeur de la face. De profil, elle se distingue par ses protections latérales dénommées Airbumps. Elle joue aussi à fond la carte de la personnalisation. À l’intérieur, c’est surtout le soin porté aux passagers qui séduit avec des sièges épais très confortables.

Déjà en bonne position, la C3 a un bel avenir devant elle avec le lancement dans quelques semaines de la version restylée. Les transformations se concentrent sur la face avant. La C3 restylée inaugure en effet la nouvelle calandre de Citroën, qui sera déclinée sur tous les futurs modèles. Les projecteurs ont été redessinés et il en est de même des airbumps. Pas de changement pour la planche de bord qui est dotée d'une présentation toujours aussi sympathique.

Statu quo pour les motorisations et pas de trace d’électrification. Il faudra donc se contenter de moteurs essence (Puretech 83 et 110 ch) et le diesel, le BlueHdi 100 ch.

Notre version préférée : Citroën C3 1.2 PureTech 110 ch Feel

C'est la Citroën C3 Puretech 110 ch qui est la plus recommandable. Si vous en avez vraiment l’utilité, vous pouvez également opter pour le bloc Diesel de 100 ch. Pour la finition, la Feel affiche le meilleur rapport prix/équipement. De plus, elle est disponible avec toutes les motorisations.

Caradisiac a aimé

La qualité du confort

La bouille sympathique

La présentation intérieure

Caradisiac n'a pas aimé

Le manque de dynamisme

Les mouvements de caisse

La qualité des plastiques

La Citroën C3 en dix points

Type : citadine, cinq portes, cinq places

Dimensions (L x l x h en mètres) : 3,94 x 1,73 x 1,53

Diamètre de braquage : 10,7 m

Volume de coffre mini : 300 litres

Volume de coffre maxi : 922 litres

Moteurs essence : 1,2 Puretech de 68, 82 et 110 ch

Moteurs Diesel : 1,6 BlueHDi de 75 et 100 ch

Boîte manuelle 5 rapports avec tous les moteurs. Boîte auto EAT6 disponible avec l’essence 110 ch.

Trois finitions : (Live, Feel et Shine).

Tarifs : à partir de 14 450 € (Diesel : 18 750 €)

4e -Dacia Sandero : la préférée des particuliers

C’est au salon de Paris 2012 qu’est révélée la seconde génération de Sandero. Cela fait donc bientôt huit ans et le succès est toujours au rendez-vous puisque la citadine d’origine roumaine demeure la voiture préférée des particuliers. Une performance impressionnante qui s’explique notamment par ses prix imbattables et son excellente habitabilité.

Alors forcément avec des tarifs qui débutent à moins de 10 000 €, il ne faut pas trop en demander sur le plan du style. Cela reste basique mais pas désagréable pour autant. Pas étonnant que la version Stepway avec son look de baroudeuse, ses renforts de carrosserie et ses barres de toit s'avère un carton commercial car l’ajout de ces accessoires renforce considérablement son pouvoir d’attraction.

À l’intérieur, pas de fioriture, c’est sommaire et utile. Vous pouvez toutefois bénéficier d’un écran multimédia avec navigation mais il faudra faire abstraction des dernières nouveautés technologiques.

Sous le capot, la motorisation la plus récente est sans aucun doute la plus intéressante puisqu’il s’agit du 0.9 ECO-G 100 ch qui est un moteur GPL vendu au même prix que l’essence de puissance similaire. De quoi faire de belles économies. Pour le reste, du traditionnel avec de l’essence (Sce 75 et TCE 90 ch) et diesel (BluedCi 75 et 95 ch).

Mais attention, la troisième génération arrive bientôt et elle sera basée sur la même plateforme que la dernière Clio, ce qui devrait lui permettre d’enrichir son équipement et d'améliorer ses qualités dynamiques, le tout à des tarifs canons. Un futur best-seller à coup sûr.

Notre version préférée : Dacia Sandero Stepway 0.9 ECO-G 100 ch

L'avis Caradisiac : la Sandero Stepway constitue une petite familiale économique, paisible et confortable, joliment présentée et bien fabriquée, mais dont l’agrément de conduite pourrait à peu de frais être meilleur. Vu ses tarifs, son rapport qualité/prix est exceptionnel, ce qui en fait un choix très rationnel, encore plus avec le moteur GPL au même prix que l'essence.

Caradisiac a aimé

Prix imbattables

Aspects pratiques intéressants

Présence d'un moteur au GPL sans surcoût

Look sympa en Stepway

Caradisiac n'a pas aimé

Comportement sur route moyen

Beaucoup de plastiques durs

La Dacia Sandero en dix points

Citadine, cinq portes, cinq places

L x h x l (en m.) : 4,06 x 1,74 x 1,52

Diamètre de braquage : 10,7 mètres

Volume de coffre : 320 litres

Volume de coffre maxi : 1200 litres

Moteurs essence : 1.0 SCe de 75 ch, 0.9 TCe de 90 ch

Moteurs Diesel : 1.5 Blue dCi de 75 ch, 1.5 Blue dCi de 95 ch

Moteur GPL : 0.9 ECO-G 100 ch

Trois finitions : Access, Essentiel, Stepway

Prix : à partir de 8 290 € (Diesel : à partir de 12 190 €)

5e - Renault Twingo : la survivante

Alors que ce top 5 est majoritairement occupé par des citadines polyvalentes c’est-à-dire des modèles mesurant aux environs des 4 mètres, on trouve à la dernière place la Twingo. Une surprise sachant que le segment des petites citadines traverse aujourd’hui une grave crise. La plupart des marques ayant renoncé à en produire.

Restylée l’an passé, la Twingo hérite désormais d’une nouvelle face. Le bouclier redessiné fait désormais l’impasse sur les feux additionnels qui faisaient le charme de la voiture. Les feux diurnes sont désormais intégrés dans les projecteurs avec une signature en forme de « C », conforme au reste de la gamme. Même punition sur les feux arrière qui surplombent désormais un bouclier intégralement laqué. La Twingo gagne en revanche un bouton pour ouvrir le coffre, ce qui s’avère bien pratique.

À l’intérieur, la Twingo conserve sa planche de bord faisant la part belle aux formes arrondies. Elle profite de quelques ajustements après le restyling comme la présence d’un rangement en bas de la console centrale tandis que la boîte à gants est désormais fermée. Le volume de coffre d’environ 190 litres est dans la moyenne du segment mais attention, celui-ci peut chauffer en raison de la présence du moteur à l’arrière. À ce propos, trois moteurs essence animent la Twingo : les SCE 65, 75 ch et le TCE 95 ch. Mais il faudra attendre quelques mois encore pour découvrir la grande nouveauté avec une version inédite 100% électrique dotée d’un moteur équivalent à 82 ch et d’une batterie de 22 kWh qui lui permettra de parcourir 180 km en zéro émission.

Notre version préférée : Renault Twingo Intens 0.9 TCE 95 ch Intens

L'avis Caradisiac : en attendant l'arrivée de la version 100 % électrique, nous vous conseillons le TCe de 95 ch que l’on peut associer à la boîte manuelle à cinq rapports ou à la bonne boîte auto EDC à six rapports, mais attention à sa consommation. Pour la finition, le niveau Intens nous semble le plus homogène.

Caradisiac a aimé

Le format idéal pour la ville

L'amélioration des aspects pratiques depuis le restyling

La présentation intérieure joviale

Caradisiac n'a pas aimé

Le coffre qui peut chauffer

La consommation excessive du 3 cylindres

La Renault Twingo en dix points :

Née en 2014, restylée en 2019

Mini-citadine, cinq portes, quatre places

Moteur en position arrière, propulsion

Dimensions (L x l x h en mètres) : 3,62 x 1,65 (avec rétroviseurs : 1,88) x 1,54

Diamètre de braquage (entre trottoirs) : 8,75 m

Volume de coffre mini : 188 litres (maxi : 980 litres)

Moteurs essence : 1.0 SCe de 65 ch et 75 ch, 0.9 TCe de 95 ch

Transmission : manuelle 5 vitesses ou automatique EDC à six vitesses sur 0.9 TCe de 95 ch

Trois finitions : Life, Zen, Intens

Tarifs : à partir de 11 400 €

