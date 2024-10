Les SUV du Mondial de l’auto : plus de trente nouveautés attendues !

Alfa Romeo Junior

Proche cousin du Peugeot 2008, le Junior apporte un charme typiquement Alfa dans la catégorie des petits SUV (4,17 m de long). Sous le capot, on trouvera le dernier 1.2 Puretech essence microhybride à chaîne de distribution de Stellantis dans sa version 136 ch, forcément associé à une boîte auto électrifiée à 6 rapports, et des versions électriques de 156 ou 280 ch, la plus puissante, essayée récemment, disposant d’un châssis soigné et d'un différentiel autobloquant.

Alpine A390

Aucune info pour l’instant sur le futur SUV Alpine, que l'on n'a aperçu pour l'instant qu'en tenue de camouflage. On décèle néanmoins un style Fastback. Motorisations 100 % électriques obligent, on imagine une plateforme commune aux Renault Scenic E-Tech et des proportions proches, mais des niveaux de puissances supérieurs, des trains roulants savamment revus, et un assemblage dans l’usine historique de Dieppe.

Audi Q5

Le troisième opus du Q5, d'ores et déjà découvert en statique, utilise une nouvelle plateforme dédiée aux motorisations thermiques. Plus long de 35 mm que l’ancien, il en conserve la silhouette mais se reconnaît à des détails dans l’air du temps comme le bandeau lumineux entre les feux arrière. À bord, instrumentation 11,9’’ et système multimédia 14,5’’ sont regroupés dans une dalle incurvée, tandis qu’un troisième écran de 10,5'' est proposé en option côté passager. Deux moteurs micro-hybrides de 204 ch devraient constituer le gros des ventes : un 2.0 TFSI essence et un 2.0 TDI diesel. Les hybrides rechargeables de 299 et 367 ch arriveront dans un second temps.

Audi Q6 e-tron

Utilisant la même base que le dernier Porsche Macan, le 3ᵉ SUV électrique d’Audi, déjà essayé dans nos colonnes, s’intercale avec ses 4,77 m de long entre les Q4 (4,58 m) et Q8 (4,90 m). Il sera proposé en carrosserie classique ou Sportback. La planche de bord reçoit une dalle numérique dotée de deux écrans géants, auxquels peut s’ajouter un troisième côté passager. Les niveaux de puissance oscillent entre 251 ch et 306 ch en versions propulsion, et entre 387 ch et 489 ch pour les Quattro, les batteries offrant 76 ou 95 kWh utiles.

BMW X3

Découvert récemment en studio, le quatrième opus du X3 joue l’originalité en s'inspirant du concept Neue Klasse X, avec des panneaux de carrosserie rectilignes et lisses. À bord, il adopte une double dalle numérique recourbée composée d’écrans XXL. Il proposera un diesel 20d de 197 ch, deux essence microhybride 20i de 208 ch et M50 de 398 ch, ainsi qu’une motorisation PHEV 30e de 299 ch capable de couvrir 90 km en électrique grâce à une batterie de 22,7 kWh. Un 6 pattes diesel arrivera ensuite.

Cadillac Optiq

Cadillac tente à nouveau d'investir Europe avec des SUV électriques. Première étape : l’Optiq, un rival des Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron et Skoda Enyaq qui mise sur un gabarit imposant (4,82 m de long), avec la promesse d’un coffre de 744 l. L’habitacle se veut spectaculaire avec une dalle LED de 83,8 cm de diagonale. Peu de données techniques pour l’instant, hormis une puissance de 300 ch, un couple de 481 Nm et une autonomie de 480 km.

Cadillac Lyriq

Avec ses 5 m de long, le grand SUV électrique de la marque de luxe de General Motors s’attaque au Tesla Model X et Audi Q8 e-tron. Le modèle propulsion développe 340 ch, le 4x4 bimoteurs 500 ch. Peu d'informations sur la batterie, Cadillac se contentant d’annoncer une capacité de 102 kWh et une autonomie de 505 km. Comme le « petit » Optiq, le Lyriq reçoit une grande dalle numérique de 83,8 cm en diagonale.

Citroën C3 Aircross

En s’étirant de 23 cm (soit 4,39 m de long ou le gabarit d’un Nissan Qashqai), le nouveau C3 Aircross présenté récemment à la presse souhaite élargir sa clientèle, d’autant plus qu’il proposera une inédite version 7 places. Côté thermique, il proposera le 1.2 Puretech 100 ch et le 1.2 mhev 48 V de 136 ch. En électrique, il sera animé par un nouveau bloc de 113 ch, alimenté par une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh promettant une autonomie de 300 km, en attendant une version capable d’en atteindre 400 en 2025.

Dacia Bigster

Tout juste dévoilé, le Bigster mesure 23 cm de plus que le Duster en longueur, soit 4,57 m ou un gabarit de VW Tiguan. De quoi proposer un espace aux jambes généreux et un coffre vaste, de 467 dm3. Mieux, il proposera une banquette à dossier en trois parties, et des équipements inédits chez Dacia tels qu’une clim bizone, un toit vitré ouvrant, un régulateur de vitesse adaptatif et même un siège conducteur électrique. Sous le capot, il inaugure une motorisation 1.2 turbo essence/GPL microhybride de 140 ch et une mécanique hybride intégrale revue, de 155 ch, dotée d’un 4 cylindres à cycle Atkinson à la course majorée (1.8 de cylindrée). Comptez moins de 25 000 € en entrée de gamme, et moins de 30 000 € pour la full hybride.

Ford Puma

À l’extérieur, seuls le nouvel emblème plus grand et déplacé au centre de la calandre ainsi que la nouvelle signature lumineuse en forme de C permettent de distinguer le Puma restylé, testé il y a peu. Les changements sont plus profonds à bord avec un mobilier rectiligne intégrant un système multimédia géant 12’’ et une instrumentation numérique revue. L’habitacle reste exigu mais le coffre géant grâce à un grand bac sous le plancher. Fini l’éthanol, le trois cylindres ne carbure plus qu’au Sans-Plomb, et propose au choix 125, 155 ou 170 ch. La boîte auto est toujours proposée.

Ford Explorer

Plus petit que le Mustang Mach-E et ses 4,71 m de long, l’Explorer de 4,48 m reprend le châssis et la technologie du VW ID.4 pour se placer face au Renault Scenic E-Tech (4,47 m) et Peugeot E-3008 (4,54 m). L’entrée de gamme s’équipe à l’arrière du moteur électrique de 170 chevaux de l’Allemand et de sa batterie de 52 kWh. La propulsion cœur de gamme reprend le moteur arrière du VW ID.7, fort de 286 ch. Le porte-drapeau Extended Range bimoteurs à quatre roues motrices testé par nos soins reconduit, quant à lui, le groupe motopropulseur de l’ID.4 GTX, fort de 340 ch (0 à 100 km/h en 5s3), avec un nouvel accumulateur de 79 kWh (au lieu de 77), pour une autonomie de 566 km.

Ford Capri

Née petit coupé sportif à la fin des années 1960, la Capri revient nous voir sous la forme d’un SUV coupé électrique de 4,63 m et 2 tonnes, sur la plateforme… MEB du groupe VW qui a enfanté l’ID. 4. Deux puissances, deux batteries et deux transmissions sont proposées. En entrée de gamme, un bloc arrière de 286 ch propulse de 0 à 100 km/h en 6s4, tandis qu’une version bimoteur 4x4 de 340 ch annonce le même exercice en 5s3. Les batteries de 77 ou 79 kWh nets promettent de 592 km à 627 km, et des charges de 10 à 80 % en 26 minutes.

Ford Kuga

Au côté de ses nouveaux SUV électriques à vocation familiale, Ford persiste côté thermique avec son Kuga qui s’offre un restylage. Sous un look plus consensuel, celui-ci gagne quelques technologies et optimise ses moteurs hybrides avec, en tête d’affiche, l’intéressante version fonctionnant à l’éthanol E85, mue par 4 cylindres 2.5 atmosphérique de 152 ch et un moteur électrique. L’ensemble délivre 180 ch aux roues avant via à train épicycloïdal qui dispense de changement de rapports.

Kia EV3

Long de 4,30 m, l’EV3 est le nouveau rival coréen du Peugeot e-2008. Si la version de base dotée d’une batterie de 58,3 kWh annonce une autonomie comparable à celle du Lion (410 km en cycle mixte WLTP), une version Grande Autonomie promet 600 km grâce à une pile jamais vue chez les petits SUV, de 81,4 kWh. Quelle que soit la taille de l'accumulateur, le moteur développe toujours 204 ch et 283 Nm de couple, pour des 0 à 100 km/h avoisinant les 7s5. La présentation statique ici…

Kia EV6

Élu voiture de l’année 2022, le Kia EV6 s’offre un lifting, avec à la clef un nouveau regard qui accroît encore son originalité, ainsi que des boucliers redessinés. Le SUV familial électrique en profite pour remplacer ses accumulateurs de 77 kWh par de nouveaux modèles, d’une capacité de 84 kWh.

Mini Aceman

Le Countryman ayant bien grandi avec le temps (voir ci-dessous), Mini manquait d’un SUV au format citadin. Le mal est réparé avec l’Aceman long de 4,07 m, soit à peine plus qu’une Renault Clio. N’en déplaise aux amateurs de moteurs thermiques, il proposera exclusivement des moteurs électriques. Comptez entre 36 000 € et 40 000,00 € selon la taille de batterie (42,5 kWh ou 50,8 kWh net). Fabrication en Chine oblige, ce rival du Jeep Avenger n’aura droit à aucun bonus.

Mini Countryman

4,40 m : c’est la longueur du dernier Mini Countryman. Soit 13 cm de plus que le précédent et 33 cm de plus que le tout premier, ou un gabarit de Peugeot 3008. L’habitabilité en profite avec un espace aux jambes satisfaisant, mais le coffre demeure juste avec 460 dm3. Sous le capot : des moteurs essence de 170 ch à 300 ch, un diesel de 163 ch et des électriques de 204 ou 313 ch alimentés par une batterie de 64,6 kWh.

Renault 4 E-Tech

Renault profitera du salon pour présenter son nouveau SUV R4 E-Tech, descendant neo rétro de la célèbre 4L dont on doit se contenter, pour l'instant, de photos en tenue de camouflage, ou de détails esthétiques diffusés par la firme. Avec 4,14 m de long, ce modèle inspiré par le concept car 4ever Trophy de 2022 sera plus gros que la R5 E-Tech (au lieu de 3,92 m) avec laquelle il partage sa plateforme. Dans sa ligne de mire : le nouveau Mini Aceman ou le Jeep Avenger.

Renault Captur

À mi-carrière, le Captur 2 s'offre la nouvelle identité visuelle de Renault avec des lignes tendues et une face avant aussi cubique que graphique rappelant Scenic 5 et Rafale. Un style particulièrement mis en valeur dans l’inédite finition Esprit Alpine. À bord, les changements sont plus timides mais l’on note, en haut de gamme, l’arrivée du système multimédia OpenR développé avec Google. Sous le capot, on retrouve le 1.0 TCe de 90 ou 100 ch en version bicarburation essence/GPL, le 1.3 TCe microhybride à boîte EDC de 140 ou 160 ch, ainsi que le 1.6 E-Tech atmosphérique full hybride ici essayé.

Renault Symbioz

Le Symbioz s'apparente vulgairement à un Captur étiré de 17 cm, facturé entre 3 400 et 4 500 € de plus cher selon la finition. Si l’habitabilité ne progresse le coffre propose entre 492 et 624 litres en fonction de la position de sa banquette coulissante. Pour l’instant, seule la motorisation 1.6 E-Tech atmosphérique full hybride est proposée. Une version testée ici, et comparée là…

Renault Scenic

De monospace thermique, le Scenic est passé à SUV 100 % électrique. On y perd en modularité, le mobilier demeurant basique, mais la présentation reprise de la Mégane, avec des écrans dernier cri efficaces, séduit. Par ailleurs, l’espace intérieur apparaît généreux. Mécaniquement, on trouve un moteur de 170 ch alimenté par batterie de 60 kWh promettant 430 km d’une traite, ainsi qu’une mouture de 220 ch déjà essayée, associée à une pile de 87 kWh qui annonce, de son côté, 625 km.

Skoda Elroq

Petit frère de l’Enyaq, l’Elroq est un SUV compact 100 % électrique de 4,48 m de long que nous avons d'ores et déjà pu découvrir. Non seulement les passagers sont bien accueillis mais ils profitent d’un coffre de 470 l. La plateforme MEB typique des VE Volkswagen reçoit types de batteries : 55 kWh sur le modèle 170 ch, 63 kWh pour celui de 204 ch, et 82 kWh pour le haut de gamme de 285 ch. De quoi proposer des autonomies moyennes entre 370 km et 560 km.

Skoda Kodiaq

À première vue, le SUV familial de Skoda évolue peu. Pourtant, cette deuxième génération du Kodiaq ne reprend aucun élément de carrosserie à la première. La planche de bord évolue avec de nouveaux écrans et toutes les cotes progressent. Au point que le coffre bat tous les records de sa catégorie, comme nous avons pu le constater : jusqu’à 910 l pour un 5 places, et 340 l pour un 7 places avec tous les sièges en place, . On trouvera un 2.0 TDI 150 ch en 4x2 ou 193 ch en 4x4, un 1.5 TSI 150 ch 4x2, ainsi qu’un PHEV de 204 ch.

Tesla Cybertruck

Bien qu’il ne soit pas homologué en Europe, le plus spectaculaire des SUV de la planète, que nous avons déjà pu conduire, fera un crochet par le Mondial de l’Auto. Avec ses 5,70 mètres de long, ce pick-up 100 % électrique entièrement recouvert d’acier inoxydable revendique des performances de feu (2s6 sur le 0 à 100 km/h pour la version la plus puissante) et des autonomies qui peuvent dépasser les 500 km.

Volkswagen Tayron

Le Tayron remplace l'ancien Tiguan Allspace dans le rôle du SUV thermique à 7 places, et concurrence naturellement les Peugeot 5008 et Renault Espace. Comme son cousin Skoda Kodiaq de deuxième génération récemment dévoilé, il devrait proposer un espace intérieur généreux, ainsi que des motorisations essence, diesel et hybride rechargeables.